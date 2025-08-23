Migrant nasmrt izbo tinejdžericu: Sumnjiči se i za silovanje

Lisa (17) nasmrt je izbodena dok se u ranim jutarnjim satima vraćala biciklom kući nakon izlaska u Amsterdamu. Holandski mediji prenose da je uhapšen 22-godišnji tražitelj azila koji je boravio u centru za azilante (COA) u glavnom gradu.

Povezani incidenti

Na konferenciji za novinare, šef tužilaštva René de Beukelaer izjavio je da se osumnjičeni dovodi u vezu i s ranijim silovanjem u Amsterdamu, te s još jednim pokušajem seksualnog napada 10. augusta. Policija sada vjeruje da su svi incidenti povezani.

Lisa je, prema riječima tužilaštva, pozvala broj 112, ali pomoć je stigla prekasno. Policija ju je pronašla blizu stadiona Johan Cruijff Arena, već bez znakova života, s više ubodnih rana – uključujući one u predjelu vrata.

Gradonačelnica Amsterdama Femke Halsema izrazila je duboku zabrinutost i bijes zbog ovog slučaja, kazavši da je protekla sedmica bila "teška kao ženi i majci".

- Žene moraju imati pravo da žive bez straha. To bi trebalo biti podrazumijevano. A nije. I to je sramota za naše društvo - poručila je.

Dodala je da će se pojačati mjere zaštite kako bi se spriječilo nasilje nad ženama.

Osumnjičeni pred sudom za dva dana

Nisu objavljeni dodatni podaci o identitetu ili nacionalnosti osumnjičenog, koji će se prekosutra pojaviti pred sudom na preliminarnom saslušanju, gdje će se suočiti s optužbama za ubistvo i silovanje.