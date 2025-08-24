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Predsjednik Irske: UN može formirati međunarodne snage za Gazu i bez saglasnosti Vijeća sigurnosti

On je oštro kritikovao trenutnu situaciju na Bliskom istoku, kao i neodgovornost međunarodne zajednice u reagovanju na krizu

Anadolija

E. A.

24.8.2025

Predsjednik Irske Majkl D. Higins (Michael D. Higgins) izjavio je da Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) ima mogućnost da uspostavi međunarodne oružane snage koje bi omogućile humanitarni pristup Gazi, čak i u slučaju da Vijeće sigurnosti iskoristi veto kako bi blokiralo takvu inicijativu.

U intervjuu za irski javni servis RTE, Higins je podsjetio da Povelja UN-a daje generalnom sekretaru ovlasti da pozove na formiranje takvih snaga, ako to podrži dovoljan broj članica Generalne skupštine.

- Ako određeni dio Generalne skupštine podrži, čak i ako Vijeće sigurnosti iskoristi veto da to blokira, generalni sekretar može pozvati na formiranje snaga koje će garantovati humanitarni pristup - rekao je predsjednik Higins.

On je oštro kritikovao trenutnu situaciju na Bliskom istoku, kao i neodgovornost međunarodne zajednice u reagovanju na krizu. Posebno je upozorio na opasne namjere izraelskog rukovodstva.

- Nalazimo se u trenutku gdje imate tri člana izraelskog kabineta koji su eksplicitno zainteresovani za nezakonitosti, ali nisu zabrinuti zbog međunarodnog prava - naglasio je Higins.

Podsjetimo, u maju 2024. godine, Irska je zvanično priznala Palestinu kao nezavisnu državu.

# IZRAEL
# PALESTINA
# IRSKA
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