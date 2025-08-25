Posttropska oluja Erin donosi haos: Olujni talasi, kiša i vjetrovi uraganske snage prijete Evropi

U narednim danima zapadnu Evropu, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku, zahvatit će ostaci uragana Erin, koji je prethodno dostigao snagu pete kategorije. Iako više nije uragan već posttropska ciklona, sistem i dalje izaziva ozbiljnu zabrinutost.

Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilne padavine i valove visoke i do 12 metara koji bi mogli pogoditi obale Irske i Velike Britanije, dok će južniji dijelovi kontinenta osjetiti posljedice kroz višednevne oluje i grmljavinske nepogode, prenosi Severe Weather .

Povremeni pljuskovi

Prije njegovog dolaska u Veliku Britaniju, temperature bi mogle dostići i do 30 stepeni, nakon čega slijedi period kiše i visokih valova koji će zahvatiti zapadne obale. Toplije vrijeme očekuje se samo u ponedjeljak, a već od utorka vlažni i vjetroviti uslovi proširit će se na Irsku, Sjevernu Irsku i veći dio Ujedinjenog Kraljevstva.

Američki NOAA Ocean Prediction Center upozorio je da Erin i dalje proizvodi vjetrove uraganske jačine. U ponedjeljak će oni zadržati snagu, a od sredine sedmice očekuju se jaki vjetrovi i povremeni pljuskovi s grmljavinom. Takvo vrijeme moglo bi potrajati do kraja sedmice.

Snažni vjetrovi na višim slojevima atmosfere prelazit će preko Francuske prema sjevernom Mediteranu i Alpima. Jug Evrope zadržava ljetne temperature, ali u kombinaciji s historijski toplim morem to bi moglo donijeti višednevne oluje i grmljavinske nepogode, naročito nad sjeverom Italije i alpskim područjem, od srijede do subote.

Meteorolozi najavljuju da će u kontinentalnim dijelovima narednih dana vrijeme biti djelimično, a povremeno i pretežno sunčano, uz postepeni porast temperature. Od srijede će na zapadu unutrašnjosti biti više oblaka, uz mogućnost kiše ili pljuska, dok su u utorak i srijedu lokalno moguća jutarnja magla.

Temperatura u porastu

Vjetar slab, a od srijede do umjeren jugozapadni. Dnevne temperature ponovno će prelaziti 30 stepeni.

Na Jadranu se očekuje djelimično do pretežno sunčano vrijeme, uz prolazno više oblaka od srijede, posebno na sjeveru gdje može pasti i poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a u četvrtak jugo u jačanju. Temperatura zraka biće u postepenom porastu.

Kako se avgust bliži kraju, vrijednosti temperature više nisu ekstremno visoke, ali nas i dalje očekuje nekoliko izrazito vrućih dana, već od sljedeće sedmice živa u termometru ponovo će prelaziti 30 stepeni.



