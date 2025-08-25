Hamviji kao osmatračnice: Talibani pronašli novu namjenu za američka vozila

Talibani koriste veliki broj preostalih oklopnih vozila HMMWV, poznatih kao Hamviji, koje su Amerikanci ostavili prilikom povlačenja, tako što ih postavljaju na betonske konstrukcije i pretvaraju u osmatračnice.

Tokom povlačenja američke vojske iz Afganistana 2021. godine u Kabulu je ostavljena vojna oprema u vrijednosti od sedam milijardi dolara.

Pored druge opreme, američka vojska nije uspjela izvući ni veliki broj oklopnih vozila Hamvi. Procjenjuje se da je u Afganistanu ostalo oko 12.000 ovih vozila.

Nakon preuzimanja vlasti, Talibani su zaplijenili američku vojnu opremu, ali zbog nedostatka rezervnih dijelova veliki dio nije u funkciji. Ipak, Hamviji su našli novu svrhu – Talibani ih podižu na betonske postolja i koriste kao osmatračnice.