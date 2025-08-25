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AFGANISTAN

Hamviji kao osmatračnice: Talibani pronašli novu namjenu za američka vozila

Postavljaju ih na betonske konstrukcije i pretvaraju u osmatračnice

Hamviji kao osmatračnice. Platforma X

M. Až.

25.8.2025

Talibani koriste veliki broj preostalih oklopnih vozila HMMWV, poznatih kao Hamviji, koje su Amerikanci ostavili prilikom povlačenja, tako što ih postavljaju na betonske konstrukcije i pretvaraju u osmatračnice.

Tokom povlačenja američke vojske iz Afganistana 2021. godine u Kabulu je ostavljena vojna oprema u vrijednosti od sedam milijardi dolara.

Pored druge opreme, američka vojska nije uspjela izvući ni veliki broj oklopnih vozila Hamvi. Procjenjuje se da je u Afganistanu ostalo oko 12.000 ovih vozila.

Nakon preuzimanja vlasti, Talibani su zaplijenili američku vojnu opremu, ali zbog nedostatka rezervnih dijelova veliki dio nije u funkciji. Ipak, Hamviji su našli novu svrhu – Talibani ih podižu na betonske postolja i koriste kao osmatračnice.

Svako vozilo je naoružano teškim mitraljezom Browning M2 kalibra 12,7 milimetara, što ovim improvizovanim osmatračnicama daje značajnu vatrenu moć.

Prema izvještajima, u Afganistanu je ostalo i 9.524 komada avio-municije tipa zrak-zemlja, vrijedne 6,54 miliona dolara. U izvještaju se navodi da je “značajna većina preostale zalihe avionske municije zapravo neprecizna municija”.

Također, više od 40.000 od ukupno 96.000 vojnih vozila koja su Sjedinjene Američke Države dale afganistanskim snagama ostalo je u zemlji nakon američkog povlačenja.

# AFGANISTAN
# TALIBANI
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