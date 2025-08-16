Talibanski vođa: "Bog će strogo kazniti Afganistance nezahvalne na islamskoj vlasti"

Vođa talibana upozorio je da će Bog strogo kazniti Afganistance koji su nezahvalni za islamsku vlast u zemlji, u izjavi objavljenoj u petak povodom četvrte godišnjice povratka grupe na vlast.

Talibani su preuzeli kontrolu nad Afganistanom 15. augusta 2021., dok su SAD i NATO završavali dvodecenijski rat povlačenjem svojih snaga.

Od tada su nametnuli svoje tumačenje islamskog zakona u svakodnevnom životu, uključujući sveobuhvatna ograničenja za žene i djevojčice, prema ediktu vođe Hibatullaha Akhundzade.

Akhundzada, koji se rijetko pojavljuje u javnosti, rekao je da su Afganistanci podnosili teškoće i žrtvovali se skoro 50 godina kako bi se uspostavio islamski zakon, šerijat. Prema njegovim riječima, šerijat je spasio ljude od "korupcije, ugnjetavanja, uzurpacije, droge, krađe, pljačke i otimačine".

Njegovu izjavu na Twitteru podijelio je glavni glasnogovornik talibana, Zabihullah Mujahid.

- Ovo su veliki božanski blagoslovi koje naš narod ne bi trebao zaboraviti i, tokom obilježavanja Dana pobjede (15. augusta), treba izraziti veliku zahvalnost Svemogućem Allahu kako bi se blagoslovi povećali. Ako, protiv Božje volje, ne budemo zahvalni za blagoslove i budemo nezahvalni, bit ćemo podvrgnuti teškoj kazni Svemogućeg Allaha - kazao je.

Također je naložio Kabinetu i ministrima da iz svojih radnih mjesta uklone riječ "djelujući", što označava trajnost talibanske uprave i odsustvo izazivača njihove vlasti.

Na sastanku Kabineta u Kandaharu u srijedu, Akhundzada je istakao da stabilnost talibanske vlade leži u stjecanju vjerskog znanja.

Pozvao je na promicanje vjerske svijesti, obeshrabrivanje nemoralnog ponašanja, zaštitu građana od štetnih ideologija i podučavanje Afganistanaca o vjeri i vjerskim pitanjima, prema izjavi vladinog glasnogovornika Hamdullaha Fitrata.

Akhundzada je naredio općini Kabul da izgradi više džamija, s posebnim fokusom na pronalaženje sredstava za "daljnje učvršćivanje i jačanje" islamske vlasti, dodao je Fitrat.