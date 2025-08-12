Neobični muzeji: Talibani izložili unikatnu postavku širom Afganistana

Afganistanski talibani odlučili su se na vrlo neobičan potez. Naime oni su otvorili širom zemlje "muzeje mudžahedina".

U njima su izloženi predmeti poput improvizovanih bombi, tzv. prsluke samoubice pa čak i cipele neprijateljske vojske.

Jedan od takvih muzeja otvoren je u regiji Maidan Wardak.

- Muzej ima dva dijela. Jedan dio čuva historijske artefakte, dok drugi izlaže oružje uzeto od okupatora i ono koje su naši mudžahedini napravili da bi ih porazili - rekao je Habibullah Mujahid, šef talibanskog odjela za informisanje i kulturu.

Međutim, za stanovnike su ovi eksponati bolan podsjetnik.

- Izgubio sam pet članova svoje porodice u samoubilačkim napadima tokom 20 godina rata. U zemlji u kojoj gotovo svaka porodica tuguje, pretvaranje simbola smrti u muzeje samo produbljuje našu bol - naveo je jedan od stanovnika.

Talibani su stvorili slične centre u drugim provincijama. U Mazar-e-Sharifu, "Muzej Fath (Pobjeda)" izlaže improvizirane mine, ljepljive bombe, motocikle i druge eksplozivne naprave koje su se nekada koristile u napadima.

Samoubilački bombaški napadi postali su obilježje talibanskog ratovanja između 2001. i 2021. godine, često pogađajući prepune pijace, škole, džamije i vladine zgrade. Zagovornici ljudskih prava i preživjeli kažu da muzeji riskiraju veličanje te nasilne prošlosti, a istovremeno zanemaruju patnju običnih Afganistanaca.