Iran od talibana traži listu za odstrel kako bi pronašli špijune MI6: Na njoj se nalazi skoro 25.000 Afganistanaca

Kako bi pronašli špijune obavještajne službe MI6, Iranska Revolucionarna garda zatražila je od talibana pristup listi Afganistanaca koji su pomagali Velikoj Britaniji.
Teheranski režim se nada da će detaljno ispitati listu na kojoj se nalazi skoro 25.000 Afganistanaca dok traže način da zauzmu što bolju poziciju kod Zapada uoči pregovora o nuklearnom programu koji se očekuju ove jeseni.
Diplomatski pritisak
Takozvana "lista za odstrel" sadrži imena Afganistanaca koji su tražili azil na ostrvu, uključujući vojnike koji su radili sa britanskom vojskom, obavještajne službe i specijalne snage. Vjeruje se da su neki od njih potom pobjegli u Iran, prenosi britanski The Telegraph.
Kao znak da dvije strane već sarađuju, najmanje jedan Afganistanac čije se ime navodno nalazilo na listi deportovan je iz Irana u Kabul u posljednjih nekoliko dana.
Visoki iranski zvaničnik u Teheranu potvrdio je da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) formalno zatražio od talibanske vlade da podijeli procurjeli spisak. Smatra se da će obavještajni resursi MI6 imati prioritet u potrazi.
- Sa iranske strane, takođe postoje napori da se pronađe spisak, a za to je određen poseban odbor. Vođeni su razgovori o saradnji između Teherana i Kabula po ovom pitanju, jer to može pomoći objema zemljama u pregovorima sa Zapadom - rekao je taj zvaničnik.
Rukovodstvo talibana u Kandaharu također je naredilo oficirima u Kabulu da uhapse što više pojedinaca iz procurjelog dokumenta kako bi ih iskoristili kao polugu u vršenju diplomatskog pritiska na London.
Slučajno procurila lista
Baza podataka sa imenima saradnika britanske obavještajne službe MI6 slučajno je procurila u februaru 2022. godine kada je jedan kraljevski marinac poslao kompletnu listu mailom afganistanskim kontaktima u Britaniji umjesto da pošalje manji izvod.
Tabela je sadržala imena, brojeve telefona i adrese afganistanskih vojnika, vladinih službenika i članova porodica koji su se prijavili za preseljenje u Britaniju u skladu sa Politikom preseljenja i pomoći u Afganistanu nakon povlačenja zapadnih vojnih snaga 2021.
Lista je također uključivala identitete više od 100 pripadnika britanskih specijalnih snaga i operativaca MI6 koji su garantovali za afganistanske podnosioce zahtjeva. Zvaničnik talibanske vlade potvrdio je da je kompletan spisak dobijen 2022.
- Nakon što su izvještaji objavljeni u Engleskoj, postalo je jasno koliko je ovo curenje značajno. Naređenje je da se uhapsi što više pojedinaca kako bi se koristili kao sredstvo diplomatskog pritiska na Englesku - potvrdio je on.
Zahtjev IRGC dolazi nakon što su Velika Britanija, Francuska i Njemačka zapretile Teheranu takozvanim mehanizmom vraćanja, koji bi vratio rezolucije Saveta bezbjednosti UN protiv Irana, ako se do 30. avgusta ne postigne napredak u pregovorima o njegovom nuklearnom programu.
Najznačajnija rezolucija koja bi se vratila jeste Rezolucija 1929, usvojena u junu 2010. godine, kojom su sankcije proširene izvan tehničkih nuklearnih ograničenja kako bi se usmjerile na širu iransku ekonomiju.
Rezolucija je zahtijevala od svih članica UN da preduzmu "sve neophodne mjere" kako bi sprovele iransku zabranu obogaćivanja uranijuma i ograničenja balističkih raketa. Iran je odbio da odustane od obogaćivanja uranijuma koje bi na kraju moglo dovesti do nuklearnog oružja, uprkos kampanji bombardovanja Izraela i SAD prošlog meseca.
Iranske vlasti žele da provere granice i pritvore Avganistance u Iranu čija se imena nalaze na listi, sa posebnim fokusom na one koji su radili kao obavještajni operativci.
- Veoma ozbiljno shvatamo bezbjednost našeg osoblja, posebno ono na osjetljivim pozicijama, uvijek ima na raspolaganju odgovarajuće mjere za zaštitu svoje bezbjednosti - rekao je portparol Ministarstva odbrane u Londonu.
Evakuirani članovi
Dejvid Lami, ministar vanjskih poslova, spreman je da pokrene sankcije protiv Irana kako bi ga spriječio da razvije nuklearno oružje, potvrđeno je ranije.
Britanski mediji su ranije odkrili da su bivši članovi talibana dovedeni u Veliku Britaniju britanskim evakuacionim letovima iz Afganistana nakon curenja informacija.
Pojedinci su evakuisani radi njihove bezbjednosti, ali među njima su bili osumnjičeni džihadisti, seksualni prestupnici, korumpirani zvaničnici i ljudi koje su ranije zatvorile snage predvođene SAD. To je izazvalo zabrinutost zbog loše bezbjednosne provere. Čitav program evakuacije koštao je čak 7 milijardi funti.
Insajderi tvrde da neki Afganistanci također iskorištavaju šemu spajanja porodica uspostavljenu nakon curenja informacija i koriste je da uđu u Veliku Britaniju pod lažnim izgovorom. Evakuisani migranti nude ljudima u Afganistanu pomoć da stignu do Britanije, uključujući lažne porodične veze za iznos i do 20.000 funti po osobi.
Iran koristi optužbe za špijunažu protiv Afganistanaca kao izgovor za masovna hapšenja i deportacije nakon nedavnog sukoba sa Izraelom. Tokom sukoba broj deportovanih Iranaca iz Afganistana na dnevnom nivou skočio je sa oko 2.000 na čak 30.000.