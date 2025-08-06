Iran od talibana traži listu za odstrel kako bi pronašli špijune MI6: Na njoj se nalazi skoro 25.000 Afganistanaca

Kako bi pronašli špijune obavještajne službe MI6, Iranska Revolucionarna garda zatražila je od talibana pristup listi Afganistanaca koji su pomagali Velikoj Britaniji.

Teheranski režim se nada da će detaljno ispitati listu na kojoj se nalazi skoro 25.000 Afganistanaca dok traže način da zauzmu što bolju poziciju kod Zapada uoči pregovora o nuklearnom programu koji se očekuju ove jeseni.

Diplomatski pritisak

Takozvana "lista za odstrel" sadrži imena Afganistanaca koji su tražili azil na ostrvu, uključujući vojnike koji su radili sa britanskom vojskom, obavještajne službe i specijalne snage. Vjeruje se da su neki od njih potom pobjegli u Iran, prenosi britanski The Telegraph.

Kao znak da dvije strane već sarađuju, najmanje jedan Afganistanac čije se ime navodno nalazilo na listi deportovan je iz Irana u Kabul u posljednjih nekoliko dana.

Visoki iranski zvaničnik u Teheranu potvrdio je da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) formalno zatražio od talibanske vlade da podijeli procurjeli spisak. Smatra se da će obavještajni resursi MI6 imati prioritet u potrazi.

- Sa iranske strane, takođe postoje napori da se pronađe spisak, a za to je određen poseban odbor. Vođeni su razgovori o saradnji između Teherana i Kabula po ovom pitanju, jer to može pomoći objema zemljama u pregovorima sa Zapadom - rekao je taj zvaničnik.

Rukovodstvo talibana u Kandaharu također je naredilo oficirima u Kabulu da uhapse što više pojedinaca iz procurjelog dokumenta kako bi ih iskoristili kao polugu u vršenju diplomatskog pritiska na London.