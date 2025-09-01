Bivši gradonačelnik Njujorka Rudi Đulijani povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

Rudi Đulijani (Rudy Giuliani) povrijeđen je u saobraćajnoj nesreći u Nju Hemširu. On je bio suvozač u automobilu kada je udaren straga, prema izjavi lokalne policije.

- Dijagnosticiran mu je prijelom pršljenova, višestruke laceracije i kontuzije, kao i povrede lijeve ruke i potkoljenice - navodi se u izjavi njegovog zaštitara Majkla Raguze (Michaela Raguse).

Đulijani (81) je postao poznat kao "američki gradonačelnik" nakon što je vodio Njujork kroz 11. septembar. Kasnije je postao savjetnik, a zatim i lični advokat Donalda Trampa (Trump), iako su se njih dvojica u međuvremenu razišli.

Istražitelji su rekli da su identifikovali vozača koji je navodno udario Đulijanijev automobil, iako nije podignuta optužnica i nesreća je pod istragom.

Đulijani je boravio u Banjoj Luci početkom godine kada je izrečena prvostepena presuda Dodiku, a došao je na njegov poziv.