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POLICIJA GA UBILA

Nakon što je izbačen iz hotela zbog neplaćanja, muškarac nožem napao najmanje pet osoba

Lokalni tužilac Nikolas Besone rekao je da je napad izvršio tuniski državljanin sa legalnim statusom za boravak

S mjesta događaja. France24

Dž. R.

3.9.2025

Muškarac je u Francuskoj nožem napao najmanje pet osoba, a policija ga je na koncu ubila.

Lokalni tužilac Nikolas Besone (Nicolas Bessone) rekao je da je napad izvršio tuniski državljanin sa legalnim statusom za boravak te da se sve desilo kada je izbačen iz hotela jer nije platio boravak. Vratio se naoružan s dva noža i palicom.

Napao je osobu koja je u međuvremenu odsjela u sobi. Zatim je napao upravnika hotela prije nego što se okrenuo protiv upravnikovog sina i zabio mu nož u leđa.

Tužilac je dodao da je muškarac nastavio svoje divljanje u obližnjem snack baru i na ulicama, pokušavajući nasumično povrijediti ljude, prije nego što je policija pucala na njega.

Rekao je da je istraga u ranoj fazi i da motiv napadača nije poznat.

# NAPAD NOŽEM
# FRANCUSKA
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