Gradonačelnik u Mađarskoj pozdravio prvačiće: Kako lijepo, nema nijednog Muhameda

Na ceremoniji povodom početka nove školske godine u mađarskom gradu Oroslanu (Oroszlány), gradonačelnik Karolj Takač (Károly Takács) izazvao je žestoke reakcije zbog izjave koju je dao obraćajući se prvačićima.

Kako je prenio portal 24.hu, Takač je izjavio pred prvačićima:

- Kako je lijepo, među njima nema nijednog Muhameda.“

U nastavku je kazao da je, prema njegovom mišljenju, u školama u Njemačkoj ime Muhamed jedno od najzastupljenijih, te je izrazio zadovoljstvo što u njegovom gradu „nema takvih imena“ i da to, kako je rekao, „treba očuvati“.

Kasnije je putem Fejsbuka (Facebook) potvrdio da u potpunosti stoji iza onoga što je rekao, poručivši kritičarima: „Ako vam se ne dopada ono što govorim – nemojte me slušati. Ako vam je ime Muhamed drago – pronađite državu u koju možete da se preselite.“ Istog dana, na društvenim mrežama objavio je i vijest o dodjeli mađarskog državljanstva jednoj državljanki Indonezije.

Na njegove riječi reagovao je i gradonačelnik susjednog grada Tataabanja (Tatabánya), Marton Boroš (Márton Boros), koji je izjavio da „škola ne treba biti mjesto za političke poruke“, te je dodao kako je tužno što je trenutak radosti za djecu iskorišten za slanje isključivih poruka.

Od izjava gradonačelnika distancirala se i direktorica Osnovne škole Matijaš Hunjadi (Mátyás Hunyadi), Monika Fehervari (Mónika Fehérvári), koja je putem Fejsbuka poručila: „Žao mi je što je na početku školske godine izrečena rečenica koja je mogla povrijediti ljude. Sva djeca u našoj školi imaju jednaku vrijednost, bez obzira na vjersko ili kulturno porijeklo. Naš je cilj da im omogućimo sigurno i podržavajuće okruženje.“

Takač, inače, obnaša funkciju gradonačelnika Oroslana i član je vladajuće koalicije Fides-KDNP (Fidesz-KDNP), na čijem je čelu mađarski premijer Viktor Orban (Viktor Orbán), poznat po oštroj antiimigrantskoj politici. Njegova stranka ima većinu u lokalnom vijeću, a politički se afirmirao ponajviše upravljanjem lokalnom samoupravom.