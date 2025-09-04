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ISKOČIO KOSI LIFT

Portugal u šoku nakon stravične nesreće koja je odnijela 15 života: Sumnja se da su bile pokvarene kočnice

Još 18 osoba prevezeno je u bolnicu, od kojih je pet u teškom stanju

Mjesto nesreće. AP

Dž. R.

4.9.2025

Portugal je u šoku nakon što je kosi lift u Lisabonu iskočio iz šina, prilikom čega je poginulo 15 osoba.

Radilo se o 140 godina starom kosom liftu Gloria, jednom od glavnih atrakcija ovog grada.

Još 18 osoba prevezeno je u bolnicu, od kojih je pet u teškom stanju, potvrdile su hitne službe, piše BBC News.

Vlasti su saopćile da je među poginulima u nesreći, koja se dogodila jučer oko 18:05 sati, bilo i stranih državljana, no njihove nacionalnosti još nisu potvrđene.

Gradonačelnik Lisabona, Karlos Moedaz (Carlos Moedas), posjetio je bolnicu i nesreću nazvao "tragičnim trenutkom za grad". Portugalska vlada proglasila je dan nacionalne žalosti, a predsjednik Marselo Rebelo de Susa (Marcelo Rebelo de Sousa) izrazio je "saučešće i solidarnost s porodicama pogođenim ovom tragedijom".

Policija i hitne službe provele su sate na mjestu događaja, a pokrenuto je nekoliko istraga o uzroku nesreće. Istragu provode kompanija koja upravlja uspinjačom, nacionalna uprava za sigurnost prometa i kriminalistička policija.

Iz lisabonskog javnog prijevoznika Carris poručili su kako su na kosom liftu obavljeni svi redovni pregledi – veliki četverogodišnji, privremeni dvogodišnji, kao i dnevne, sedmične i mjesečne provjere.

Uprkos redovnim provjerama, izjave svjedoka upućuju na to da je kočioni sistem otkazao, zbog čega je kosi lift nekontrolirano jurio niz strmu ulicu i zabio se u zgradu.

Nekoliko je ljudi ostalo zarobljeno u olupini te su ih spasioci morali oslobađati. Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju jarko žuti kosi lift prevrnut i potpuno uništen.

Jedan svjedok je za portugalske novine Observador izjavio kako je vozilo bilo "izvan kontrole, bez kočnica".

- Svi smo počeli bježati jer smo mislili da će udariti u onaj ispod, ali izletjela je na krivini i zabila se u zgradu - rekla je Teresa Davo.

Druga svjedokinja rekla je za TV kanal SIC da se kosi lift spustio niz strmu ulicu "punom brzinom". 

- Udario je u zgradu brutalnom silom i urušio se kao kartonska kutija, nije imao kočnice - izjavila je.

Kosi lift Gloria jedna je od najpoznatijih znamenitosti Lisabona. Otvoren je 1885. godine, a elektrificiran tri desetljeća kasnije. Njegova čuvena žuta vozila ključan su dio prijevoza u brdovitom dijelu Lisabona.

Ruta na kojoj se dogodila nesreća duga je oko 275 metara i povezuje trg Restauradores sa slikovitim Bairro Altom. Iako je koriste i lokalni stanovnici, iznimno je popularna među turistima.

Na nesreću su reagirali i evropski čelnici. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) izrazila je saučešće porodicama žrtava, a španjolski premijer Pedro Sančez (Sánchez) poručio je da je "užasnut strašnom nesrećom".

# LISABON
# KOSI LIFT
# PORTUGAL
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