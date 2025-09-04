Portugal u šoku nakon stravične nesreće koja je odnijela 15 života: Sumnja se da su bile pokvarene kočnice

Portugal je u šoku nakon što je kosi lift u Lisabonu iskočio iz šina, prilikom čega je poginulo 15 osoba.

Radilo se o 140 godina starom kosom liftu Gloria, jednom od glavnih atrakcija ovog grada.

Još 18 osoba prevezeno je u bolnicu, od kojih je pet u teškom stanju, potvrdile su hitne službe, piše BBC News.

Vlasti su saopćile da je među poginulima u nesreći, koja se dogodila jučer oko 18:05 sati, bilo i stranih državljana, no njihove nacionalnosti još nisu potvrđene.

Gradonačelnik Lisabona, Karlos Moedaz (Carlos Moedas), posjetio je bolnicu i nesreću nazvao "tragičnim trenutkom za grad". Portugalska vlada proglasila je dan nacionalne žalosti, a predsjednik Marselo Rebelo de Susa (Marcelo Rebelo de Sousa) izrazio je "saučešće i solidarnost s porodicama pogođenim ovom tragedijom".

Policija i hitne službe provele su sate na mjestu događaja, a pokrenuto je nekoliko istraga o uzroku nesreće. Istragu provode kompanija koja upravlja uspinjačom, nacionalna uprava za sigurnost prometa i kriminalistička policija.