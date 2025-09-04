Ubila se gej direktorica francuske škole: Homofobi je godinama zlostavljali

Samoubistvo Kerolin Granđean (Caroline Grandjean), direktorica škole u središnjoj Francuskoj, potreslo je obrazovnu zajednicu u zemlji. Ova 42-godišnja nastavnica oduzela si je život u ponedjeljak, nakon gotovo dvije godine sistemskog zlostavljanja zbog svoje seksualne orijentacije. Nakon tragedije, sindikati i udruge za ljudska prava pozivaju na bolju zaštitu prosvjetnih radnika, piše Euronews.

Francusko Ministarstvo obrazovanja pokrenulo je administrativnu istragu kako bi se u potpunosti rasvijetlile "sve činjenice" koje su dovele do ovog tragičnog ishoda. U ponedjeljak ujutro, na samom početku nove školske godine, Grandjean je kontaktirala nacionalnu liniju za prevenciju samoubistava. Policija je odmah krenula u potragu, no njezino je tijelo kasnije pronađeno desetak kilometara od škole.

Prije dvije godine pojavili su se homofobni grafiti

Njezina muka započela je u prosincu 2023. godine, kada je u svojoj školi otkrila homofobne grafite. Nekoliko mjeseci kasnije, u ožujku 2024. godine, pojavili su se novi grafiti, a zatim i pismo s prijetnjama smrću. Unatoč podnošenju više prijava, zlostavljanje se nastavilo.

Nadležna inspekcija ponudila joj je premještaj, što je ona odbila, smatrajući da bi to značilo popuštanje pred zlostavljačima. Uoči početka prošle školske godine, nove uvrede natjerale su je da opet prestane raditi. Na posao se više nije vratila. Prema izjavama njezinih bližnjih, osjećala se potpuno napuštenom od strane sustava, koji ju je, kako tvrde, radije želio premjestiti nego zaštititi.

"Carolineina odluka da si oduzme život prvog dana škole poruka je sustavu nacionalnog obrazovanja", rekao je Christophe Tardieux, nastavnik koji je njezinu priču objavio u francuskim novinama 20 Minutes: "Ona ga smatra odgovornim za sve. Željela je da ljudi znaju i da se digne buka. Jer institucija napreduje na tišini i učinila je sve da je ušutka", dodao je.

Bijes u obrazovnoj zajednici

Aurélie Gagnier, glasnogovornica sindikata nastavnika, izjavila je kako je ova tragedija razotkrila duboke strukturne propuste unutar francuskog obrazovnog sustava, ističući nedostatak konkretne podrške za nastavnike u nevolji.

U intervjuu za Euronews, Gagnier je osudila i kritičan nedostatak resursa. "Postoji samo jedan liječnik medicine rada na svakih 16.000 zaposlenika Ministarstva obrazovanja. Gotovo da nema psihologa medicine rada".

Čelnica sindikata također je ukazala na postojani tabu oko samoubojstva unutar institucije. "Razvili smo vodič za upozorenja o samoubojstvu 2021. godine, ali nikada nije objavljen. Razlog? Spominje samoubojstvo, a Glavna uprava za ljudske resurse Ministarstva ne želi da se ta riječ širi. Postoji ogroman otpor po ovom pitanju", kazala je Gagnier.

Alarmantan trend za LGBTQ+ osobe

Udruge za prava LGBTQ+ osoba dijele ogorčenje sindikata. Julia Torlet, predsjednica udruge SOS Homophobie, vjeruje da se smrt Caroline Grandjean mogla spriječiti. "Štitimo zlostavljane učenike, ali vidimo da kada je riječ o osoblju, to još uvijek nije slučaj. Jednostavno ih premjeste u drugi okrug", rekla je Torlet.

Upozorila je i na širi, alarmantan trend. "Među LGBTQ+ mladima mlađima od 25 godina, samoubojstava je četiri puta više nego u općoj populaciji. A sedam puta više među mladim transrodnim osobama", rekla je Torlet, napominjući da se svaka druga osoba ne usuđuje otkriti svoj seksualni identitet na radnom mjestu.

"Samo zato što postoje ljudska prava ne znači da su se mentaliteti promijenili. Samo zato što imamo zakone ne znači da institucije kao rezultat toga štite ljude. Želimo istaknuti ovaj oštar kontrast."