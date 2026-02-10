"Gdje je mojih 100 KM?"

Kad se postepeno slegnu emocije i kad prestanu obraćanja glava iza govornica, slavlje i pjesma pobjednika i ogorčenje poraženih, jedna osoba se izdvaja kao lice koje je obilježilo ponovljene prijevremene izbore za predsjednika RS.

Pa i sve naše izbore do sada.

Ona nije kandidat, niti stranački funkcioner, nije ni posmatrač, niti član biračkog odbora.

Ona je građanin koji nakon cijele šarade, u kojoj odrasli ljudi grozničavo promoviraju, mole, gone, prijete, pozivaju da se glasa, prate redoslijed imena na biračkom spisku i priliv glasova u kutije, ima sasvim jednostavno i nakon svega racionalno i logično pitanje: “Gdje je mojih 100 maraka?!”. Gledala je Gospana Knežević iz Bakinaca kako se glasovi kupuju od ranog jutra, pa je u kameru BN televizije, sve lupajući rukom od sto, ispričala da je od članova izborne komisije zatražila da joj se isplati 100 KM jer je i njena komšinica dobila isti iznos. I nije gospođa Gospana puno pogriješila, osim što se obratila za pogrešan sto, jer izbori u BiH nikada nisu ni služili da na njima narod nekog pošteno izabere, već su u velikoj mjeri zavisili i od stranačkih mašinerija i njihove spretnosti da što više glasača “ubijede” u kvalitet njihovih kandidata. Medijski i izvještaji nevladinih organizacija s terena i ovaj put su bili puni informacija o izbornim nepravilnostima, kako se odmilja naziva kriminal u izbornom danu. Prije desetak godina su se u BiH mogle čuti inicijative da se izmjenama zakona izlazak na izbore učini obaveznim, a da svaki birač dobije nadoknadu troškova u izbornom danu od 100 KM. Skupa, ali zanimljiva ideja koja bi značajno povećala procent izlaznosti na izbore, pa bi o budućnosti ove zemlje barem odlučivala većina. Novčanice s likovima Nikole Šopa ili Petra Kočića tako bi se našle u rukama svakog birača, pa komšijske ljubomore ne bi bilo, dok bi stranački mešetari morali razmisliti i o cijenama, i o opravdanosti takvih “investicija”.

Izbori kod nas nisu praznik demokratije, već neka vrsta vanrednog stanja u kojem se ne biraju sredstva, s pravom primjećuje pravni ekspert Vehid Šehić. Zato instaliranje uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skenera za glasačke listiće prije oktobra, postaje jedan od vrhunskih prioriteta. Da se spriječe krađe na glasačkim mjestima, a izvan njih – neka svako nosi teret odgovornosti za svoju i budućnost svoje djece.