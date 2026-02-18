Jadno i bijedno

Sve što je urađeno nakon tramvajske tragedije koja je ugasila jedan mladi život, sudeći prema dosad viđenom, jeste samo jedna improvizacija s ciljem umirenja javnosti.

Prvo smo svjedočili hapšenju vozača tramvaja na kojeg se bez dovoljno dokaza pokušalo sve svaliti, a onda svjedočimo samo potezima Vlade KS koji su jedan za drugim pogrešni, katastrofalni i jeftin pokušaj PR-a bez ikakvih naznaka da neko stvarno osjeća moralnu odgovornost za svoje poteze.

Premijer KS u tehničkom mandatu Nihad Uk (Naša stranka) podnio je ostavku samo kako bi napravio predstavu za javnost po naredbi predsjednice stranke Sabine Ćudić, a sudeći prema izjavi ministra saobraćaja Adnana Štete (SDP BiH), koju niko nije demantovao, svega nekoliko dana prije Uk ga je odgovorao od toga da podnese ostavku, govoreći da se to ne radi u teškom trenutku.

Sve izjave nakon toga idu u smjeru da se nova vlada neće ni birati do izbora. Uk se ograđuje stupidnim objašnjenjem da je to posao za Skupštinu KS, iako i politički laik zna da bez prethodnog političkog dogovora neće se zakazati sjednica gdje će se birati vlada.

Političkog dogovora, očigledno, neće ni biti, jer je Adnan Šteta već izjavio da će o novoj vladi odlučivati nova većina, što očito znači da neće pristati biti dio političke igre oko koje ih partneri nisu ni konsultovali. Uostalom, niko nije ni budala da preuzme ovu poziciju u osjetljivom trenutku i bude izložen „gelerima“ u jeku predizborne kampanje.

Na to sve se dešava i ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota-Muminović, koja, prema svjedočenju brojnih roditelja i učenika, daje instrukcije za postupanje s učenicima koji prisustvuju protestima, pa čak i da se ograničava njihova sloboda kretanja na odmorima kako ne bi otišli na demonstracije. Na to sve, Hota-Muminović, skrivajući se iza saopćenja Ministarstva, imala je samo sramotno objašnjenje da oni lažu ili ako hoćete da ljepše zvuči „govore neistine“.

Sve samo da bi se prikupio neki poen i popravio ugled u javnosti pred oktobar i izbore. Jadno i bijedno.