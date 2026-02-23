Edin Džeko: Kao vino

Bosanskohercegovački napadač Edin Džeko još jednom je potvrdio klasu koja ne blijedi s godinama. U spektakularnoj pobjedi Šalkea (Schalke 04) nad Magdeburgom (1. FC Magdeburg) rezultatom 5:3, iskusni golgeter upisao je pogodak i asistenciju, predvodeći svoj tim do povratka na vrh 2. Bundeslige.

Dolaskom u klub iz Gelzenkirhena Džeko je brzo postao ključna figura ekipe. Na četiri gola i tri asistencije u kratkom periodu nadovezao je lidersku ulogu na terenu i van njega, pokazujući da vrhunski profesionalizam i fudbalska inteligencija nemaju rok trajanja.

Iako će za manje od mjesec proslaviti 40. rođendan (17. marta), bh. reprezentativac igra u izvanrednoj formi, dominira u napadu i nosi epitet prve zvijezde kluba, ali i cijele lige. Njegova partija protiv Magdeburga još je jedna potvrda da iskustvo, znanje i karakter mogu biti presudni u borbi za vrh.

Džeko ne prestaje pomjerati granice i ostaje primjer kako se vrhunska karijera gradi predanim radom, disciplinom i ljubavlju prema igri. Upravo zato, s pravom nosi titulu ličnosti dana.