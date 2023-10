Dodik najavio prekid blokade: Podržat ćemo dva evropska zakona

- Naši partneri to proučavaju, trebaju da vide kako, vjerujemo da to nije nova opstrukcija, vjerujemo da će taj prijedlog biti prihvaćen.

On je kazao da misli da je to dovoljno kredibilno.

Osvrnuo se i na zakon o sukobu interesa.

- On još nije finaliziran, radi se na njemu i razgovarat će se o njemu kada bude gotov. Razgovarali smo i projektima koji već duže vrijeme stoje. Mislim da je bespotrebno da se obustavljaju projekti južne i istočne interkonekcije. To je potrebno debolokirati, kao i projekat Buk-Bijela - naglasio je Dodik.

Kazao je da je najvažniji rad na 14 prioriteta EU, uvažavajući izvještaj Evropske komisije.

- BiH ima status kandidata, pitanje je da li će BiH otvoriti pregovore ili ne. Imamo signale da bi bilo dobro to usvojiti kako bismo išli dalje. Mi smo odabrali dva pitanja, to je pitanje Apelacionog odjeljenja Suda BiH, gdje Bošnjaci imaju problem da sjedište bude u Banjoj Luci. Ostalo je pitanje i zakona o sprečavanju pranja novca. To je evropski zakon i ne samo to, nego bi to značilo sprečavanje da se BiH stavi na listu vezano za pranje novca. Ta pitanja smo relaksirali i otvorili. Smatrali smo da treba spriječiti odlučivanje dok se ne riješi pitanje Ustavnog suda, ali mislim da je razumno da će ova dva zakona usvojiti u uvjerenju da će EU reagovati pozitivno i dati status pregovarača za članstvo u EU - zaključio je Dodik.