Novca ima, šta se čeka?

Novca ima, ali vremena je sve manje za stanovnike BiH čiji su domovi, ali i životi, razoreni u stravičnim poplavama koje su ih zadesile prije više od mjesec. Nakon silnih posjeta i obećanja mještani, pogotovo Donje Jablanice u kojoj je tragično stradalo 19 osoba, strahuju da su prepušteni sami sebi, ostavljeni i zaboravljeni.

Stoga su se okrenuli i protestnim šetnjama kroz ruševine svog naselja. Vlastima koje prozivaju pokazuju da ne žele ostati nevidljivi. Traže odgovore - je li njihovo naselje sigurno, mogu li se obnoviti njihove kuće. I, nije to samo slučaj s Jablanicom. Stotine stambenih objekata je uništeno ili oštećeno u poplavama od Konjica do Fojnice i dalje.

Gruba računica je pokazala da je prikupljeno gotovo 80 miliona maraka za pogođena područja. Taj iznos će značajno biti podebljan nakon povlačenja novca iz Fonda solidarnosti EU.

No, do tada, novac nije problem, ali jeste turoban zaključak da će gotovo svi stanovnici pogođenih područja ovu zimu dočekati u tuđim domovima i kojekakvom alternativnom smještaju. Kontejnerska naselja za većinu su zadnja opcija. Strahuju da će, ako se usele u takve nastambe, godine svog života provesti u nehumanim uslovima, kao što je to bio slučaj u susjednoj Hrvatskoj.

Mještani Jablanice, Konjica i drugih mjesta s pravom prozivaju više nivoe vlasti. Svjesni su da se s ovim golemim problemom njihove općinske i gradske administracije ne mogu izboriti. Ova država ima brojna ministarstva, budžete, planove, programe, javnu upravu, preduzeća i nadasve, stručnjake. Za birokratske zavrzlame vremena nema. Priča o obnovi kuća ne smije se pretvoriti u katastrofu.