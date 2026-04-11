Počela izgradnja zgrade za pogođene poplavama u Jablanici

Na Gornjoj Koloniji u Jablanici kreće izgradnja stambene zgrade namijenjene građanima čiji su objekti uništeni uslijed poplava i klizišta, a u petak je izvršeno i uvođenje izvođača u posao.

Radi se o projektu od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu, kojim će se trajno riješiti stambeno pitanje za osam porodica koje su pretrpjele velike materijalne štete, objavili su iz te općine.

Općina Jablanica ishodovala je i obezbijedila zemljište, kao i sve neophodne dozvole za gradnju, čime su stvoreni uslovi za realizaciju ovog značajnog projekta.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je implementator projekta, odnosno sredstava koja su obezbijeđena od strane Ujedinjenih Arapskih Emirata, te je provelo kompletnu tendersku proceduru, uključujući odabir izvođača radova i nadzora. Izvođač radova je firma „GPI“ d.o.o. Konjic, dok stručni nadzor vrši „Radis“ d.o.o. Istočno Sarajevo.