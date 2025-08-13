Grad se ponovo budi!

Najveći događaj u Sarajevu, pa možda i u regiji - Sarajevo Film Festival ponovo kuca na vrata, a svi spremno dočekuju njegovo 31. izdanje, s obzirom na pripreme koje već dugo traju.

Ovaj festival nikada nije izdao, a uvijek je osvjetlao obraz našeg glavnog grada, gdje uvijek pokažemo kako možemo biti u centru pažnje u svijetu po nečemu dobrom, lijepom i nečemu što nas sve spaja.

Sarajevo Film Festival nije samo filmski događaj — to je kulturni fenomen, simbol otpora, slobode izražavanja i međunarodnog ugleda jednog grada koji zna kako ispričati priču. I ove godine, uprkos političkim tenzijama, ekonomskim izazovima i brojnim problemima, Sarajevo je pokazalo da ima srce, dušu i stil.

Crveni tepih koji je razastrt ispred Narodnog pozorišta, na kojem defiluju zvijezde iz cijelog svijeta nije samo glamur — to je podsjetnik da BiH ima šta da pokaže, i to ne samo kroz film, već i kroz organizaciju, gostoprimstvo i autentičan duh.

Ovaj festival i dalje pokazuje da je on ogledalo društva, i dokaz da kultura, kada se iskreno njeguje, ne poznaje granice. U vremenu kada su podjele sve dublje, a svakodnevica sve teža, Sarajevo Film Festival nas podsjeća da zajedništvo ipak postoji – u sali, pod zvijezdama i na platnu.

Sedam dana smijeha, zabave, kulture. Grad živi!