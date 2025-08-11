Halal gigavat-sati

Nema kiše, ni dovoljno uglja, pa entitetske elektroprivrede bilježe gubitke, a BiH se sve jače oslanja na električnu energiju iz uvoza, bez koje bismo, vjerovatno, već imali redukcije i povremeno ostajali u mraku. Stabilnost poslovanja, a time i energetskog sistema, nastoji se osigurati povećanjem cijena za potrošače, pa je evidentno da se od nekada velikog izvoznika, s jeftinom strujom za domaću potrošnju, BiH polako pretvara u uvoznika, za čije će stanovništvo i privredu električna energija biti sve skuplja.

U svijetu u kojem energija ima sve veći značaj za zlu sudbinu možemo kriviti višedecenijski nerad, nebrigu, činjenicu da su nam javna preduzeća služila uglavnom za stranačko zapošljavanje, izostanak blagovremenog planiranja i gradnje novih proizvodnih objekata, ulaganja u rudnike, pa i klimatske promjene i toplotne valove koji i ovih dana smanjuju dotoke na naše turbine. Međutim, ako se za svaku od kritika verbalnim akrobacijama može pronaći nekakvo opravdanje, postoji podatak nakon kojeg možemo konstatirati samo da, nažalost, zaslužujemo i poskupljenja, i mrak.

Neshvatljivo zvuči podatak da od momenta puštanja u pogon HE Zvornik 1957. i HE Bajina Bašta 1968. godine struju dobivenu iz potencijala zajedničke rijeke koristi isključivo Srbija. U bivšoj, zajedničkoj državi, trase dalekovoda nisu ni bile toliko bitne, ali tri decenije od rata, uz prešutnu saglasnost domaćih vlasti, susjedna država ima halal gigavat-sate s Drine, dok BiH uvozi struju. Upozorava na to godinama univerzitetski profesor iz Tuzle Nedim Suljić, član komisije Vijeća ministara, koja je svojevremeno utvrdila da je samo od 1996. do 2018. godine BiH zakinuta za blizu pet milijardi maraka.

Bez naknada za potopljeno zemljište u Zvorniku, Bratuncu i Srebrenici, koje se također ne plaćaju. Struka je neumoljiva i precizno je utvrdila da je 67 posto hidroakumulacije HE Bajina Bašta na teritoriji države BiH, dok bi sa HE Zvornik BiH trebalo pripasti 50 posto proizvedene električne energije. Radi se o dijelu vodotoka, gdje granice nisu sporne, gdje je desna obala srbijanska, a lijeva bosanska, ali su sporne granice u glavama bh. političara i podanički mentalitet kojim ćemo susjedima poklanjati struju, a onda se zahvaljivati na mizernim donacijama.