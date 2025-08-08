Đurišićevo ukazanje

Samo nekoliko sati nakon što je na privatnom imanju u selu Gornje Zaostro kod Berana osvanuo spomenik četničkom vojvodi, ratnom zlikovcu i saradniku nacističke Njemačke Pavlu Đurišiću, ustala je cijela Crna Gora. Glas protiv sramote, koja je pod okriljem noći montirala monstruozan kip u selu, digli su intelektualci, novinari i mediji, nevladine organizacije, državne institucije, od građana do premijera i predsjednika države. Svi su svjesni da podli pokušaji prekrajanja historije predstavljaju direktan udar u temelje države, ali i njenu budućnost u društvu s povampirenim ideologijama, koje destabiliziraju, ne samo Crnu Goru, već i cijeli region.

- Podizanje spomen-obilježja osobi koja simbolizuje fašističku kolaboraciju, etničku i vjersku mržnju i masovne zločine nad civilima, predstavlja direktan pokušaj rehabilitacije ideologije koja je u suprotnosti s temeljnim vrijednostima antifašističke Crne Gore - nedvosmislena je Milatović.

Samo nekoliko sati nakon što se bronzana statua ukazala kod Berana, vlasnik parcele je uhapšen, prijeti mu i krivična prijava, a Općina Berane dobila je nalog inspekcije da u roku od tri dana Đurišića vrati tamo gdje i pripada – u mrak. Mlađe generacije treba podsjetiti da je Pavle Đurišić bio jedan od najozloglašenijih četničkih komandanata tokom Drugog svjetskog rata, odgovoran za zločine u Sandžaku, istočnoj Bosni i sjevernoj Crnoj Gori. Iza njegovih hordi ostalo je više od 9.000 leševa, od Bijelog polja do doline Drine.

Za svoja nedjela lično od Hitlera odlikovan je Gvozdenim križem (Eisernes Kreuz). Zbog toga, dok se suočavaju sa sličnim izazovima, antifašisti Crne Gore i njene institucije zaslužuju čestitke i s ove strane granice. Iz zemlje u kojoj već decenijama neometan i cjelivan, vijencima okićen, u blizini Višegrada stoji spomenik Đurišićevom komandantu Draži Mihailoviću.