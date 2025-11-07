Avaz uz "Dane Jurislava Korenića": Festival Kamernog teatra 55 posvećen umjetnosti glume

Deveto izdanje Internacionalnog festivala "Dani Jurislava Korenića", koji slavi najbolje teatarske produkcije iz regije, bit će održano od 16. do 21. novembra u Kamernom teatru 55. Selektorica festivala je rediteljica Ajla Bešić.

Direktor Kamernog teatara 55 Vedran Fajković podsjetio je na današnjoj konferenciji za medije da se festival održava u čast Jurislava Korenića, osnivača Kamernog tatra 55.

"Dani Jurislava Korenića", istaknuo je Fajković, festival je posvećen umjetnosti glume.

- Sama specifičnost scene Kamernog teatra 55 to nekako posebno nudi. Ja uvijek volim reći Kamerni teatar je jedan od rijetkih teatara koji glumcu pruža mogućnost igranja krupnog kadra na pozorišnoj sceni, što nije tako lako na klasičnim scenama - smatra Fajković.

On je naveo da je na poziv za učešće na Festivalu "Dani Jurislava Korenića" pristiglo 85 prijava iz BiH i regiona.

Članica žirija glumica Jasna Ornela Bery prisjetila se poznanstva sa Korenićem, istakavši između ostalog da će ga uvijek pamtiti kao predivnog čovjeka, nasmijanog, pozitivnog koji je imao empatiju prema svim ljudima.

Još jedan član žirija glumac Zijah Sokolović također se prisjetio poznanstva i zajedničkog rada sa Jurislavom Korenićem, ali se ujedno prisjetio i kolega glumaca.

Mali doprinos

- Kamerni teatar su kroz godine gradile desetine dobrih glumaca koji su pravili ovo pozorište, igrali, a mi ih se više ni ne sjećamo. Ni po predstavama ni po njihovoj ljubavi koju su ugradili u ovo pozorište - podvukao je Sokolović.

Danijal Hadžović koji će uime Avaza dodijeliti nagradu "Avazov zmaj" istakao je značaj Festivala za razvoj kulture.

- Zadovoljstvo je što se i mi kao kompanija možemo uključiti u sjećanje na Jurislava Korenića i na taj način kao medij dati neki svoj mali doprinos Festivalu - rekao je Hadžović.

U okviru takmičarskog programa publici će se predstaviti pet ostvarenja pozorišta iz BiH i regiona.

Selektovane predstave istražuju porodične i emocionalne odnose, gubitak, identitet i žensku perspektivu, oslanjajući se na preciznu, emotivno snažnu i zrelu glumačku izvedbu.

Iz BiH su na programu predstave: "Kiselina" Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, autorice Asje Krsmanović i reditelja Nermina Hamzagića koja propituje funkcionisanje porodice u trenucima gubitka i smrti, "Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić" Gradskog pozorišta Bijeljina, prema tekstu Milivoja Mlađenovića u režiji Sonje Petrović, koja kroz lik stvarne pjevačice spaja prošlost i sadašnjost u poetsku glumačku cjelinu.

Iz Srbije su uvrštene predstave "Sjaj zvezda na plafonu" Malog pozorišta "Duško Radović", u režiji Damjana Kecojevića, adaptacija romana švedske autorice Juhane Tidel o odrastanju uz majčinu bolest, "Sve dobre barbike" produkcija Hartefakta, SARTR-a i Realstagea, u režiji Đorđa Nešovića, koja donosi savremenu priču o svakodnevnim borbama i preispitivanju granica prostora i identiteta.

Predstava koja dolazi iz Hrvatske je "Ljudski glas" Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula, u režiji Juga Đorđevića, monodrama Jeana Cocteaua u kojoj glumica putem telefonskog razgovora vodi publiku kroz emocionalni raspad jedne ljubavne veze.

O najboljim ostvarenjima festivala odlučivat će stručni žiri: Zijah Sokolović, Jasna Ornela Bery, Stela Mišković, Osman Arslanagić i Ivan Planinić.

Nagrade koje će biti dodijeljene su - nagrada "Dragan Jovičić" za najboljeg glumca, nagrada "Dragan Jovičić" za najbolju glumicu, nagrada "Jurislav Korenić" za najbolju režiju, nagrada "Žan Marolt" za najboljeg mladog glumca, nagrada "Žan Marolt" za najbolju mladu glumicu.

Okrugli stolovi

Pored ovih nagrada, bit će dodijeljena i Nagrada publike za najbolju predstavu i nagrada Dnevnog lista Avaz "Avazov zmaj" za najbolju predstavu na Festivalu.

Publika će nakon svake izvedbe imati priliku sudjelovati u okruglim stolovima koje će voditi Asja Krsmanović, čime će se dodatno obogatiti festivalski program kroz razmjenu mišljenja i dublju analizu predstava.

Deveti internacionalni festival "Dani Jurislava Korenića" zatvorit će koncert obnovljenog "Gudačkog kvarteta Kamernog teatra 55".