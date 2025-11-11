Muzikom kroz izložbu: Dijalog slike i zvuka o ženskoj snazi i stvaralaštvu

Udruženje za razvoj muzičke umjetnosti i pedagogije Strings Attached Sinfonietta najavilo je u četvrtak koncert u okviru trećeg ciklusa projekta "Muzikom kroz izložbu". Taj koncert konceptualno je povezan s izložbom "Naša žena", postavljenom u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, te predstavlja spoj muzičkog i vizuelnog izraza u promišljanju ženskog nasljeđa, stvaralaštva i otpornosti.

Obnova društva

Izložba "Naša žena" istražuje prisustvo, djelovanje i nasljeđe žena u Bosni i Hercegovini kroz dva ključna poslijeratna razdoblja – nakon 1945. i 1995. godine. Kroz arhivsku građu, fotografije i savremene umjetničke interpretacije, postavka otkriva načine na koje su žene aktivno doprinosile obnovi društva u oblastima obrazovanja, zdravstva, kulture, socijalne zaštite i svakodnevnog života. Kustosica izložbe Elma Fišić publici će predstaviti konceptualni okvir i tematske naglaske koji čine osnovu dijaloga između izložbe i muzičkog programa.

Na koncertu će biti predstavljena djela kompozitorki koje, svaka u svom umjetničkom izrazu, istražuju duhovnost, introspekciju i snagu ženskog stvaralaštva. Kompozicija In Croce Sofije Gubajduline oblikuje simbolično ukrštanje violončela i harmonike – zvučni susret bola i spasenja. Poljska kompozitorka Grażyna Bacewicz u Sviti za dvije violine spaja neoklasičnu jasnoću i virtuoznost s emocionalnim intenzitetom i ritmičkom živosti. U djelu Uzmorje Anđelke Bego Šimunić, bosanskohercegovačke autorice, ogleda se poetska refleksija prostora, s meditativnim i lirskim kvalitetama karakterističnim za njeno stvaralaštvo. Program će biti zaokružen improvizacijom na temu "Sve smo mogli mi" Jadranke Stojaković, kao emotivnim podsjetnikom na zajedničko sjećanje i trajnost muzičkog izraza.

Stvaralačka snaga

Koncertni program, oslonjen na djela Sofije Gubajduline, Grażyne Bacewicz i Anđelke Bego Šimunić, u dijalogu je s izložbom „Naša žena“, koja tematizira ženski doprinos društvenoj obnovi. Kao što izložba otvara pitanja vidljivosti, istrajnosti i stvaralačke snage žena u poslijeratnim razdobljima, tako i muzički repertoar donosi introspektivne i snažne glasove kompozitorki koje su, kroz umjetnost, pronalazile vlastiti prostor slobode i izraza. U spoju slike i zvuka, koncert i izložba zajedno oblikuju narativ o ženskoj energiji, sjećanju i stvaralaštvu koje nadilazi vrijeme i kontekst.

Ansambl SA Sinfonietta čine: violinistkinje Tamara Arsovski i Alma Dizdar, violistkinja Aida Deljkić, akordeonistica Belma Šarančić i violončelistkinja Belma Alić.

Projekat Muzikom kroz izložbu realizuje se uz podršku Grada Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, u saradnji s Historijskim muzejom Bosne i Hercegovine.

Ulaz je slobodan, saopćeno je iz Udruženja "Strings Attached Sinfonietta".