Mjuzikl "Sarajevo, moje drago" obara rekorde: Četiri nova termina u januaru

Narodno pozorište Sarajevo pustilo je u prodaju ulaznice za četiri januarska izvođenja spektakularnog mjuzikla "Sarajevo, moje drago", zbog izuzetno velikog interesa publike te rasprodanih decembarskih izvedbi. Naredna izvođenja zakazana su za 9., 10., 30. i 31. januar 2026. godine, sa početkom u 19.30 sati.

Muzički doživljaj

Taj jedinstveni muzički doživljaj potpisuje kompozitor Zlatan Fazlić Fazla, a bit će izveden uz pratnju Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom maestra Ranka Rihtmana, u režijskoj postavci Dine Mustafića.

Ulaznice za mjuzikl "Sarajevo, moje drago" moguće je kupiti online, putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.

Autor libreta i dvadeset kompozicija je Zlatan Fazlić Fazla, a aranžmane muzičkih numera napravio je maestro Ranko Rihtman. U mjuziklu 'Sarajevo, moje drago' sudjeluje velika glumačka ekipa vrhunskih domaćih pozorišnih umjetnica/umjetnika i članova dramskog ansambla NPS, Baleta NPS, hora Opere NPS uz pratnju benda sastavljenog specijalno za tu produkciju i članova Plesnog kluba 'Fresh Generation'.

U mjuziklu 'Sarajevo, moje drago' sudjeluju brojne umjetnice i umjetnici, koji će ispuniti scenu Narodnog pozorišta Sarajevo: Ermin Bravo, Aldin Omerović, Sanjin Arnautović, Nedim Šuvalija, Haris Bidžan, Issa Osmić, Armin Omerović, Marko Mirković, Alen Hadžić Morris, Tarik Mulaomerović, Franko Bralo, Anastasija Dunjić, Iva Prgić, Sara Seksan, Nikolina Vujić, Andrea Aković, Vedrana Božinović, Mediha Musliović, Aleksandar Seksan, Mirvad Kurić, Izudin Bajrović, Rijad Ljutović, Merima Lepić Redžepović, Iman Bubić, Mona Muratović i Lejla Hakalović.

Velika ljubav

Kompozitor mjuzikla Zlatan Fazlić Fazla izjavio je "Sarajevo je moj grad. Moja velika ljubav prema njemu i jaki osjećaj pripadnosti tom prostoru je moja primarna odrednica".

- Ako već neko želi da me definira, u bilo kojem smislu, da pita ko sam i šta sam, ja kažem da sam prije svega Sarajlija. A kad nešto toliko jako volite, kao što ja volim Sarajevo, onda ako ste stvaralac, taj predmet ljubavi logično postaje i vaša trajna inspiracija - kazao je.

Adaptaciju libreta i dramaturgiju uradio je Adnan Lugonić, scenograf je Osman Arslanagić, kostimografkinja Vanja Ciraj, muzička rediteljica Lejla Jusić, dizajner svjetla Moamer Šaković, scenski pokret i koreografkinja Amila Terzimehić, asistent dirigenta i korepetitor je Fuad Šetić, inspicijent – asistent režije Gordan Simić, a za dizajn zvuka zadužen je Borjan Milošević.

Mjuzikl se realizuje pod pokroviteljstvom Grada Sarajevo, saopćeno je iz Narodnog pozorišta Sarajevo.