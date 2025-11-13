U Kamernom teatru 55 večeras drama „Ljubavnice“

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Ljubavnice”, prema romanu Elfriede Jelinek, dobitnice Nobelove nagrade za književnost.

Režiju potpisuje Jovana Tomić, a igraju: Boris Ler, Dina Mušanović, Enes Kozličić, Anja Kraljević i Nadine Mičić.

“Njih više nema”

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Njih više nema” autora Doruntina Basha.

Reditelj je Andrej Nosov, a uloge tumače: Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković, Alban Ukaj, Maja Salkić, Davor Sabo, Kemal Rizvanović, Sanin Milavić, Matea Mavrak, Hana Zrno, Faruk Hajdarević, Alen Konjicija, Natalia Dmitrieva i Dino Hamidović.

Glavni lik u drami je Sadika, koja je preživjela genocid u Srebrenici i koja proslavlja rođendan daleko od svoje domovine - u Holandiji.

“Snjeguljica i sedam patuljaka”

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30, na repertoaru je balet “Snjeguljica i sedam patuljaka” četvorice kompozitora: Šostakovića (Shostakovich), Pavlovskog (Pavlovsky), Delibea (Delibes) i Masenea (Massenet).

Koreografkinja je Amalia Mindrutiu, scenograf Josip Lovrenović, kostimografkinja Vanja Ciraj Džudža, a igraju članovi Ansambla Baleta NPS-a.