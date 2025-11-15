Izložba „Dodir“ Zorana Crnčevića u Mostaru

U utorak, 18. studenoga, s početkom u 19 sati, u Galeriji kraljice Katarine Kosače u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru bit će otvorena izložba slika "Dodir", akademskog umjetnika Zorana Crnčevića.

Različite forme

Izložba "Dodir" predstavlja sintezu različitih formi vizualne umjetnosti – od crteža, prostorne instalacije, skulpture, fotografije do performansa – koje Crnčević istražuje kroz svoj višegodišnji umjetnički rad.

Iako po formalnom obrazovanju kipar, autor se u ovom ciklusu izražava uljanim bojama, koristeći tehniku lazurnog slikanja kako bi postigao efekt tuša i akvarela, najavili su organizatori izložbe.

Središnji motiv izložbe je proces stvaranja – boja se gravitacijom kreće niz platno, ostavljajući tragove u formi kolorističkih crteža.

U drugom dijelu ciklusa, boja se slobodnim padom manifestira kao mrlja, stvarajući dinamične strukture koje evociraju pokret i fluidnost.

Mistična atmosfera

Autor inspiraciju crpi iz književnosti Gabriela Garcíe Márqueza, nastojeći kroz likovni izraz prenijeti surealnu i mističnu atmosferu latinoameričke književnosti, u kontrastu s tamnijim tonovima europske i jugoistočnoeuropske književne tradicije.

Zoran Crnčević rođen je 1974. godine u Banjoj Luci. Nakon turbulentnog životnog puta obilježenog ratnim iskustvima i studijem umjetnosti u Prištini, Beogradu i Londonu, vratio se u Bosnu i Hercegovinu gdje je nastavio umjetnički rad kroz kolektiv RACE.

Njegovi radovi izlagani su u Beču, Londonu, Banjoj Luci, a objavljivani su u međunarodnim umjetničkim časopisima poput Wotisart, Into the Void i Art Reveal Magazine.

Izložba "Dodir" u Mostaru pruža jedinstvenu priliku za susret s djelima koja spajaju likovnu ekspresiju, književnu inspiraciju i osobnu povijest autora, stvarajući prostor za kontemplaciju o fluidnosti identiteta, memorije i umjetnosti.