Kulturne ustanove obagaćuju grad: Raste umjetnička scena u Mostaru

- U usporedbi s ranijim razdobljima, umjetnička scena raste. Programi su raznovrsniji i kvalitetniji, osjeti se pozitivan zamah. Razvija se i nezavisna scena – kazao je.

Voditelj izložbenog programa Galerije kraljice Katarine Kosača, Dalibor Nikolić, izjavio je za Fenu da je aktuelni trenutak u Mostaru iznimno dinamičan. Prema njegovim riječima, u odnosu na ranija razdoblja umjetnička scena vidno raste.

Likovna scena u Mostaru posljednjih godina bilježi vidljive iskorake zahvaljujući radu gradskih galerija, kulturnih ustanova i neovisnih umjetničkih inicijativa koje svojim programima obogaćuju urbani i kulturni identitet grada.

- U izradi Strategije kulture grada Mostara prepoznata je potreba za dodatnim galerijskim i izložbenim prostorima. Stipendiranjem, ustupanjem gradskih prostora umjetnicima, subvencioniranjem produkcije izložbi i razvojem rezidencijalnih programa može se napraviti iskorak – rekao je Nikolić.

Dodao je i da vrlo mali broj umjetnika u Mostaru ima adekvatan radni prostor, te da bi sistemski pristup jačanju scene mogao donijeti snažnije regionalno povezivanje kroz interdisciplinarne umjetničke prakse.

Najvažniji projekti

Među najvažnijim projektima Nikolić izdvaja rekonstrukciju ulaznog hola Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače, kao i niz značajnih izložbi poput “Progressus Fundus” (HKD Napredak), retrospektive skulptura Sofije Naletilić, izložbe Yves Saint Laurent (u saradnji s Ambasadom Francuske), retrospektiva Vesne Vuga Sušac i Marija Šunjića, te izložbi mostarskih kipara Ilije Kegelja, Borisa Orenčuka i Dalibora Nikolića, kao i skulptura Josipe Čamber i radova Milija Đukića.

- Do kraja godine očekuje nas nekoliko izložbi eminentnih umjetnika, tako da će brojka od tridesetak godišnjih izložbi ponovno biti dosegnuta – rekao je.

Ističe i da saradnja s kulturnim institucijama čini gotovo 60 posto programa Galerije kraljice Katarine.

- Suradnja sa Sveučilištem, HKD Napredak, Maticom hrvatskom, školama i raznim strukovnim udruženjima iznimno je važna i stvara društvenu koheziju. Suvremena umjetnost odavno je medij za kreiranje socijalnih prilika, nije samo slika na zidu – smatra Nikolić.