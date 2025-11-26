Dosad neviđeno Renoarovo remek-djelo prodano za 1,8 miliona eura

Dosad nepoznato umjetničko djelo francuskog impresionističkog slikara Pjera Ogusta Renoara (Pierre Auguste Renoir), na kojem je prikazan njegov sin Žan (Jean), postiglo je izvanrednu cijenu od 1,8 miliona eura na aukciji održanoj u Parizu.

Ovo iznenadno otkriće i impresivna prodaja ponovo su skrenuli pažnju javnosti na intimniji, porodični segment Renoarovog stvaralaštva, koji je rijetko izlazio pred oči kolekcionara.

Uljana slika "L'enfant et ses jouets - Gabrielle et le fils de l'artiste, Jean" ("Dijete i njegove igračke - Gabrijel i umjetnikov sin Žan") nikada ranije nije bila izlagana niti prodavana.

Pripadala je Žanovoj kumi Žean Bodo (Jeanne Baudot), Renoarovoj prijateljici i studentici, koja je sliku pokolonila svojim nasljednicima.

Vjeruje se da je naslikana između 1890. i 1895. godine, a prikazuje umjetnikovog drugog sina, koji je kasnije postao dobitnik Oscara, kako sjedi sa svojom dadiljom.

Paskal Perin (Pascal Perrin), historičar umjetnosti i stručnjak za njegove slike, naveo je da se je ovo djelo u izuzetno dobrom stanju i da nije prošlo nikakvu restauraciju. Iz aukcijske kuće Drouot naveli su da je sliku kupila osoba iz inostranstva, ali nisu otkrili njen identitet.