Molijerov "Škrtac" večeras u Pozorištu mladih: Univerzalna priča, danas snažnija nego ikad

U Pozorištu mladih Sarajevo večeras, 26. novembra, u 20 sati premijerno će biti izvedena predstava "Škrtac". Legendarni Molijerov (Moliere) komad, koji ne gubi na aktuelnosti, bavi se univerzalnim temama pohlepe, škrtosti i porodičnih odnosa iskvarenih opsesijom novcem, na scenu postavlja redatelj Adis Bakrač.
Ponos i uzbuđenje
Projekt okuplja brojna poznata lica, ali i nove mlade talente. Nakon pauze u protekloj sezoni, ovom predstavom vraća se i Damir Kustura.
- Posebno me raduje što ponovo dijelim scenu sa svojim kolegama, a naročito s neponovljivim Marijem Drmaćem, neumornim partnerom na sceni s kojim je uvijek privilegija igrati – rekao je Kustura za "Avaz" te naglasio:
- U ovoj postavi prvi put igram sa sjajnom ekipom mladih glumaca – Eminom Topolović, Nedimom Šuvalijom, Markom Mirkovićem. Nedim je nekada bio moj učenik, pohađao je radionicu glume koju sam vodio, a danas zajedno dijelimo scenu. Iznimno sam ponosan i iskreno uzbuđen zbog toga. On je glumac o kojem će se tek pisati i čuti!
Kako kaže, lijepo je svjedočiti smjeni generacija u pozorištu.
- Sjećam se svog dolaska u Pozorište mladih prije gotovo 20 godina, kada su me široka srca dočekali starije kolege – Nermin Tulić, Suada Ahmetašević, Mirza Tanović, Drago Buka... Danas nastojim isto to uraditi za ove mlade ljude: pružiti im podršku, biti im vjetar u leđa, baš kao što su nekada drugi bili meni – pojasnio je bh. glumac.
Kvalitet kao i uvijek
Sada je, ističe, došlo neko novo vrijeme, a smatra da je jedna od uloga pozorišta da ukazuje i opominje na probleme društva. U ovoj predstavi se upravo to očekuje, ali na duhovit način – kako bh. publika i voli:
- Publika od Pozorišta mladih može očekivati kvalitet kao i uvijek. Molijerov "Škrtac" je komad koji je univerzalan za svako vrijeme, ali posebno odzvanja danas, u trenutku kada je materijalizam dosegao vrhunac sistema vrijednosti.
Sjajna postava
Glavnu ulogu Harpagona tumači Mario Drmać. Glumačku postavu čine i Edin Avdagić, Elma Ahmetović, Nedim Šuvalija, Ivana Vojinović, Deni Mešić, Emina Topolović, Marko Mirković i Sabit Sejdinović.