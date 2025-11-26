Molijerov "Škrtac" večeras u Pozorištu mladih: Univerzalna priča, danas snažnija nego ikad

U Pozorištu mladih Sarajevo večeras, 26. novembra, u 20 sati premijerno će biti izvedena predstava "Škrtac". Legendarni Molijerov (Moliere) komad, koji ne gubi na aktuelnosti, bavi se univerzalnim temama pohlepe, škrtosti i porodičnih odnosa iskvarenih opsesijom novcem, na scenu postavlja redatelj Adis Bakrač.

Ponos i uzbuđenje

Projekt okuplja brojna poznata lica, ali i nove mlade talente. Nakon pauze u protekloj sezoni, ovom predstavom vraća se i Damir Kustura.

- Posebno me raduje što ponovo dijelim scenu sa svojim kolegama, a naročito s neponovljivim Marijem Drmaćem, neumornim partnerom na sceni s kojim je uvijek privilegija igrati – rekao je Kustura za "Avaz" te naglasio:

- U ovoj postavi prvi put igram sa sjajnom ekipom mladih glumaca – Eminom Topolović, Nedimom Šuvalijom, Markom Mirkovićem. Nedim je nekada bio moj učenik, pohađao je radionicu glume koju sam vodio, a danas zajedno dijelimo scenu. Iznimno sam ponosan i iskreno uzbuđen zbog toga. On je glumac o kojem će se tek pisati i čuti!