Regionalna glumačka ekipa u najiščekivanijem kino hitu godine "Svadba"

Film "Svadba“, reditelja Igora Šeregija, spreman je da publiku odvede na urnebesno putovanje kroz balkanske porodične drame i neočekivane zaplete. Premijera se očekuje u januaru 2026., a prvi službeni trailer i plakat najavljuju da bi ovo mogao biti najgledaniji regionalni film godine.

Filmski hit

Imati u istom kadru glumačke bardove, ali i izuzetne komičare kao što su Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić, garancija je filmskog hita, zajedno s poznatim glumačkim imenima iz cijele regije – u filmu glume i Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja i Marko Grabež, uz legende Seku Sablić i Snježanu Sinovčić-Šiškov, Srđana Žiku Todorovića i Dejana Aćimovića.

- Ako se po traileru dan poznaje, moram nešto reći. Običaj je da nešto najprije mora uspjeti kako bi postalo hit, a ja ovaj put najavljujem hit prije nego što je to uspio postati. Ako se zeznem, brijem brkove. Mi smo se ludo smijali i zabavljali dok smo snimali film, sad je red na vama - izjavio je Rene Bitorajac.

Priča prati poznatog hrvatskog poduzetnika Miljenka čiji rođendan dobiva nagli obrat - dok porodica dolazi s tortom i tamburašima, stiže i poziv kćeri iz Londona: trudna je, a otac djeteta sin je srpskog ministra. Od tog trenutka kreće totalni haos – situacija je napeta, urnebesno duhovita i emotivno slojevita, a odnos dviju porodica balansira između tople porodične priče i međunarodnog incidenta.

- Vrlo sam ponosan na film koji smo napravili i jedva čekam da ga svi vide. Imao sam doista najbolju glumačku postavu koju sam mogao zamisliti. Nisam doživio ovakvu energiju ispred i iza kamere još od snimanja ZG80i vjerujem da će publika to osjetiti. Neki ljudi će se prepoznati u filmu, a bit će zanimljivo vidjeti i tko na koga podsjeća i jesmo li baš sve izmislili. Vjerujem da ovakvih priča ima svugdje u svijetu, ali nigdje nisu tako zanimljive i glasne kao kod nas - naveo je reditelj i scenarist Igor Šeregi.

Današnja scena

Već po samom traileru jasno je da će i muzika igrati veliku ulogu. Otvara ga aktualni hit „Ganga i Rera“, Vojka V i Pekija što daje naslutiti da publiku čeka film koji diše ritmom današnje scene – brz, drzak, energičan i potpuno u skladu s generacijom koja voli kad se tradicija i savremenost sudare bez kočenja. Osim „Gange i Rere“, saradnja s diskografskom kućom i produkcijskom agencijom YEM je ostvarena i kroz dvije skladbe koje je Nikola Batelić skladao ekskluzivno za film, navodi se u saopćenju.