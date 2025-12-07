Hanna Dujmović o prostoru slobode i iskrenosti: Dijeliti svoj rad s bliskim ljudima je prava magija

Bosanskohercegovačka akademska umjetnica Hanna Dujmović godinama pomjera granice svojim upečatljivim i emotivnim stvaralaštvom. Nedavno je ostvarila izuzetan međunarodni uspjeh, otvorivši izložbu u veličanstvenom ambijentu Palais de l’Europe, sjedištu Vijeća Evrope. Njen ciklus „Theatrum imaginativum“ istražuje fine niti koje povezuju sjećanje i imaginaciju, stvarno i simboličko, intimno i univerzalno.

Unutrašnje poglavlje

Ubrzo nakon toga, u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, predstavila je samostalnu izložbu „Nostalgija djetinjstva“, koju je sarajevska publika doživjela kao pravi scenski spektakl. Večer je započela kratkim haiku performansom kojim je umjetnica povezala motive i emocije jedanaest izloženih radova, dok je posebno oduševljenje izazvala virtualna projekcija — rezultat saradnje s kreativnim programerom Harisom Hadžićem. Kroz VR iskustvo, posjetitelji su mogli zakoračiti u animirani svijet njenih slika, što je mnoge ostavilo bez daha.

O izvorima inspiracije, radu na međunarodnoj sceni i povezanosti s domovinom, Dujmović govori u iskrenom razgovoru za „Dnevni avaz“.

- Osjećam duboku zahvalnost za sve što se odvilo u proteklom periodu. Svaka izložba za mene je poput otvaranja unutrašnjeg poglavlja pred drugim ljudima i nikada ne znam kako će ono biti pročitano – započela je mlada umjetnica te opisala nezaboravna iskustva u proteklom periodu:

Nakon izložbe u Strasbouru, potpuno novi ciklus, nastao tokom ove godine, izložila sam u Historijskom muzeju BiH. Publika u Sarajevu me kao uvijek pozitivno iznenadila, mada mislim da sam ovaj put i ja njih pozitivno iznenadila s jednim nesvakidašnjim, teatralnim, otvaranjem izložbe. Svijet i Evropa su divni, ali izlagati i dijeliti svoj rad s bliskim i poznatim ljudima je prava magija.