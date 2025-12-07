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NIŽE USPJEHE

Hanna Dujmović o prostoru slobode i iskrenosti: Dijeliti svoj rad s bliskim ljudima je prava magija

U rad unosim svoje misli, svoje tišine, svoje nemire, svoje nježnosti, svoja sjećanja i boli, priča bh. umjetnica

Hanna Dujmović niže uspjehe. Ustupljena fotografija

Piše: Ajla Pehlivan

7.12.2025

Bosanskohercegovačka akademska umjetnica Hanna Dujmović godinama pomjera granice svojim upečatljivim i emotivnim stvaralaštvom. Nedavno je ostvarila izuzetan međunarodni uspjeh, otvorivši izložbu u veličanstvenom ambijentu Palais de l’Europe, sjedištu Vijeća Evrope. Njen ciklus „Theatrum imaginativum“ istražuje fine niti koje povezuju sjećanje i imaginaciju, stvarno i simboličko, intimno i univerzalno.

Unutrašnje poglavlje

Ubrzo nakon toga, u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, predstavila je samostalnu izložbu „Nostalgija djetinjstva“, koju je sarajevska publika doživjela kao pravi scenski spektakl. Večer je započela kratkim haiku performansom kojim je umjetnica povezala motive i emocije jedanaest izloženih radova, dok je posebno oduševljenje izazvala virtualna projekcija — rezultat saradnje s kreativnim programerom Harisom Hadžićem. Kroz VR iskustvo, posjetitelji su mogli zakoračiti u animirani svijet njenih slika, što je mnoge ostavilo bez daha.

O izvorima inspiracije, radu na međunarodnoj sceni i povezanosti s domovinom, Dujmović govori u iskrenom razgovoru za „Dnevni avaz“.

- Osjećam duboku zahvalnost za sve što se odvilo u proteklom periodu. Svaka izložba za mene je poput otvaranja unutrašnjeg poglavlja pred drugim ljudima i nikada ne znam kako će ono biti pročitano – započela je mlada umjetnica te opisala nezaboravna iskustva u proteklom periodu:

Nakon izložbe u Strasbouru, potpuno novi ciklus, nastao tokom ove godine, izložila sam u Historijskom muzeju BiH. Publika u Sarajevu me kao uvijek pozitivno iznenadila, mada mislim da sam ovaj put i ja njih pozitivno iznenadila s jednim nesvakidašnjim, teatralnim, otvaranjem izložbe. Svijet i Evropa su divni, ali izlagati i dijeliti svoj rad s bliskim i poznatim ljudima je prava magija.

Djelo Hanne Dujmović. Ustupljena fotografija

Pokušala nam je otkriti i gdje crpi najveću inspiraciju tokom stvaranja.

- Pitanje koje je jednostavno, a odgovor se uvijek i konstantno mijenja i postaje s vremenom komplikovaniji. Ako se osvrnem isključivo na sadašnji trenutak, mogu reći da inspiraciju crpim iz perioda mog ranog djetinjstva, te iz ondašnjih interijera i predmeta koji polako izmiču kolektivnom sjećanju, a oblikovali su cijele generacije i pravce u umjetnosti, muzici, teatru, modi – opisala je Dujmović.

Uprkos degradiranju

Kako kaže, umjetnost svako doživljava na svoj način, pa joj nije cilj da kroz djela prenosi samo jednu poruku.

- Ne volim zatvarati svoja djela u jednu poruku. Umjetnost mi je uvijek djelovala kao prostor slobode, i za mene, i za onoga ko posmatra. Ja u rad unosim svoje misli, svoje tišine, svoje nemire, svoje nježnosti, svoja sjećanja i boli, ali kada djelo jednom napusti moj prostor, ono prestaje biti samo moje. Postaje ogledalo onoga ko ga gleda. I to je, po meni, najljepši dio, što ista slika može biti različita istina za svakoga – rekla nam je Dujmović.

Izazovi za umjetnike u Bosni i Hercegovini su neizostavni, ali ona iz njih nastoji izvući najbolje. Kaže nam da je izazovno, ali se trudi da u svim preprekama na koje nailazi pronađe motivaciju za dalji razvoj, kako bi u budućnosti napravila neku promjenu za generacije koje dolaze.

Ista slika može biti različita istina za svakoga, poručuje ona.

# UMJETNOST
# HANNA DUJMOVIĆ
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