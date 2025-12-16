Tradicionalni Božićni koncert MO BiH: Poruke mira, zajedništva i međusobnog poštovanja

Tradicionalni Božićni koncert Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine održan je večeras u sarajevskom Domu Oružanih snaga BiH, a njegovi domaćini su bili zamjenik ministra odbrane BiH Slaven Galić i nadbiskup vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić, uz zamjenika načelnika Zajedničkog sštaba OS BiH general-bojnika Tomu Kolendu.

Prvi put su tradicionalne i zabavne božićne skladbe i pjesme ostvarene u zajedničkoj izvedbi združenog orkestra kojeg su činili Vojni orkestar OS BiH i Jazz orkestar OS Republike Hrvatske, uz Klapu Hrvatske ratne mornarice „Sveti Juraj“.

Uz zamjenika ministra odbrane BiH za upavljanje resursima Aleksandra Goganovića, među gostima Božićnog koncerta bili su i brojni predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti BiH, na čelu s prvim zamjenikom predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Draganom Čovićem i predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto s državnim ministrima te zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Florin-Marian Barbu, pomoćnici ministra odbrane BiH i članovi generalskog zbora OS BiH. Događaju su nazočili i članovi diplomatskog zbora akreditiranog u BiH, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, vjerskih zajednica i udruga veterana proisteklih iz Domovinskog rata, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Ostaviti podjele po strani

U svom obraćanju gostima, zamjenik ministra Galić istaknuo je kako je Božić vrijeme kada ostavljamo po strani podjele, nerazumijevanja i teške riječi te nas potiče da se okrenemo dijalogu, uvažavanju i izgradnji povjerenja.

- Različitost u Bosni i Hercegovini svakodnevna je stvarnost, ali ona može biti izvor snage ako je gradimo na međusobnom poštivanju i brizi za dostojanstvo svakog čovjeka. Upravo okupljanja poput večerašnjeg, i razgovori koje vodimo, pokazuju da zajednički rad može biti put prema većem prosperitetu i stabilnosti - rekao je ovim povodom zamjenik ministra Galić.

Posebno je pozdravio sve pripadnike OS BiH koji zbog potreba službe u ovom trenutku možda nisu blizu svojih obitelji, ali i pripadnike EUFOR-a koji doprinose miru i stabilnosti u BiH. Naglasio je da je božićno vrijeme snažan poziv na mir, ljubav, zajedništvo i međusobno poštovanje.

- Božić u nama budi ono najbolje, toplinu, solidarnost i vjeru da zajedno uvijek možemo više. Upravo te univerzalne vrijednosti ujedinjuju nas kao ljude i kao zajednicu. Samo društvo koje ima snage gledati dalje od razlika može ostvariti uspjeh koji traje te ostaviti budućim naraštajima temelj na kojem vrijedi graditi sutrašnjicu - zaključio je zamjenik ministra Galić.

Najljepše želje

Monsinjor Tomo Vukšić je svima uputio najljepše želje uz blagdan Božića. Svima je zahvalio što nazočnošću na ovom tradiconalnom događaju uvijek pokazuju iskreno prijateljstvo. Nadbiskup je iskoristio i prigodu da predstavi monsinjora Miru Relotu, koji sredinom februara 2026. godine preuzima službu vojnoga biskupa u BiH.

- Molim Gospodina Boga da svim ljudima i narodima u BiH, a posebice osobama koje obnašaju javne službe, dodijeli dovoljno mudrosti i dobre volje da doprinesu da se ovo društvo oslobodi svakog oblika nepovjerenja i straha, da zavlada sloga, da raste odgovornost za javni govor, da ne moramo slušati teške riječi i prijetnje, da se gradi opće dobro i društvena sloga, da se poštuju prava svakoga čovjeka i svih konstitutivnih naroda, da zavlada politička korektnost bez manipulacija i nametanja predstavnika manjinskih zajednica, da nestane korupcija. I neka posvuda vladaju pravedni zakoni, etika i moral i na njima utemeljen trajan i pravedan mir - rekao je mons. Vukšić u prigodnoj poruci.

Združenim orkestrom OS BiH i OSRH dirigirali su pukovnik Tomislav Sušac i bojnik Davor Dropuljić, a Klapu HRM-a predvodio je stožerni narednik Marko Bralić. Glazbeni ugođaj Božićnog koncerta MO BiH uvećali su i vokalni solisti Lucija Zovko, Ivana Jukić, Iva Čović te natporučnik Tomislav Kreš iz sastava Jazz orkestra OSRH. Nakon glazbenog programa održan je i prigodni domijenak.