Rikardo Druškić o novoj izložbi: Sarajevo je moj temelj

Povodom izložbe XANTEA 2502, koja će biti predstavljena u sarajevskoj Vijećnici, razgovarali smo s umjetnikom Rikardom Druškićem. Ovaj višegodišnji umjetnički ciklus objedinjuje slikarstvo, animaciju i virtualnu stvarnost, a u Sarajevu doživljava svoje posebno poglavlje. Druškić za “Dnevni avaz” govori o inspiraciji, stvaralačkom procesu, odnosu prema gradu i budućnosti umjetnosti. Kreativna blokada Recite nam nešto više o izložbi. Na čemu ste radili i šta publika može očekivati? - XANTEA 2502 je kulminacija skoro četiri godine strastvenog rada. Radio sam prvenstveno na svojim slikama, ali taj tradicionalni medij počeo je vremenom voditi ljubav s drugim medijima: prvenstveno s animacijom, a onda i s virtualnom stvarnošću. Tako su nastajali i drugi projekti vezani za ovaj umjetnički ciklus. Na izložbi prvi put predstavljam i premijeru animiranog filma, koji pokazuje u kom pravcu se XANTEA dalje razvija.

Rikardo Druškić . Ustupljena fotografija Rikardo Druškić . Ustupljena fotografija

U čemu pronalazite inspiraciju i postoji li period kada ne možete stvarati? - Inspiraciju ne tražim svjesno. Ona mi se dešava. Snovi, podsvijest, kompleksi, odnosi, kolektivni strahovi i tehnološka budućnost – sve se to miješa. Ne vjerujem u kreativne blokade u klasičnom smislu. Postoje periodi tišine, ali i oni su dio procesa. Tada se materijal samo taloži. Kada dođe trenutak, rad izlazi gotovo nezaustavljivo. Veliki broj izložbi realiziran je u Sarajevu. Šta za Vas znači ovaj grad i kakav značaj ima u Vašoj karijeri? - Sarajevo je moj temelj. Grad kontradikcija, trauma, ljepote i sirove energije. Ovdje sam formiran kao čovjek i kao umjetnik. Za mene je važno da XANTEA prvo prođe kroz Sarajevo prije nego krene dalje u svijet.

Jedno od Druškićevih djela . Rikardo Druškić Jedno od Druškićevih djela . Rikardo Druškić