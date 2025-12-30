Goraždanska Pop rock škola zabavila publiku u okviru novogodišnjeg programa

Građane Goražda ali i goste koji ovih dana borave u gradu na Drini, u okviru novogodišnjeg programa na platou Centra za kulturu zabavili su članovi goraždanske Pop-rock škole, a uporedo se privode kraju i pripreme za najluđu noć.

Koncertu je prethodio nastup goraždanskih DJ-eva koji su zagrijali publiku, dok je drugi dio večeri ispunio bogat repertoar bezvremenskih rock hitova u izvedbi članova Pop-rock škole.

Voditelji škole, Adisa Borovac i Admir Obarčanin - Beća, zajedno s mladim izvođačima pobrinuli su se da uz odličnu muziku ožive plato Centra za kulturu, u čemu je publika istinski uživala.

U Gradu Goražde kao organizatoru javnog dočeka Nove godine više su nego zadovoljni ponuđenim sadržajima, ali i brojem posjetilaca, s obzirom na to da u gradu na Drini ovih dana boravi i veliki broj građana koji žive i rade u drugim zemljama.

Večeras je na programu DJ Party a veliki broj posjetilaca očekuje se i u najluđoj noći na platou Gradske dvorane “Mirsad Hurić”. Bina je već postavljena kao i praznične kućice, a građane će u prvom dijelu večeri zabaviti Dr. Music Band Goražde, Aziz Gluščević Zisko, Mustafa Ćerimagić – Mućak i DJ Gemiga.

Kulminacija novogodišnjeg programa biće nastup regionalno popularnog Lexington benda, koji će publici donijeti najveće hitove i atmosferu velikih regionalnih koncerata.

Iz gradske uprave pozvali su građane Goražda ali i drugih dijelova BiH i inostranstva da Novu 2026. godinu dočekaju u gradu na Drini.