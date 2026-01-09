Film prepušten struci, osnovana Fondacija za kinematografiju Kantona Sarajevo

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda danas je na konferenciji za medije predstavio osnivanje Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo, kao trajno i sistemsko rješenje za razvoj i unapređenje filmske umjetnosti u Kantonu Sarajevo.

- Bosanskohercegovački film je dokazao svoj kvalitet i međunarodni značaj, ali su priznanja često ostajala bez sistemske i dugoročne podrške. Osnivanjem Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo mijenjamo tu paradigmu i upravljanje filmom u potpunosti povjeravamo struci - istakao je ministar Magoda.

Fondacija će djelovati samostalno, uz Upravni odbor sastavljen od stručnjaka iz oblasti kinematografije, sa punim ovlaštenjima da kreira pravilnike, programe i strateške pravce razvoja, uključujući podršku filmskoj produkciji, razvoju projekata, mladim autorima i drugim segmentima filmske industrije.

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2026. godinu osigurano je 2,5 miliona KM za rad Fondacije, a obećana je i dodatna finansijska podrška Vlade Federacije BiH.

Magoda je naglasio da će Ministarstvo kulture i sporta imati ulogu institucionalne podrške i nadzora zakonitosti rada, dok će struka donositi sve ključne odluke.

Osnivanje Fondacije predstavlja i snažan temelj za daljnji razvoj Sarajeva kao regionalnog filmskog centra i očuvanje duha Sarajevo Film Festivala, uz kontinuiranu produkciju i promociju domaćih filmova.

Također su i v.d. predsjednica Fondacije Ines Tanović, kao i v.d. članovi Upravnog odbora Alena Džebo, Benjamin Čengić i Nebojša Jovanović ukazali na važnost osnivanja Fondacije.

Tanović je istakla da osnivanje Fondacije predstavlja ključni sistemski iskorak za razvoj filmske industrije u Bosni i Hercegovini, uz naglasak da Fondaciju vode profesionalci koje je predložila struka.

- Bosna i Hercegovina je godinama imala izuzetne filmske rezultate bez adekvatne institucionalne podrške. Fondacija za kinematografiju KS donosi priliku za dugoročno i održivo rješenje - kazala je Tanović.

Dodala je da budžet od 2,5 miliona KM omogućava stabilan okvir za finansiranje filmske produkcije već od 2026. godine, a "to je zajednički cilj cijele filmske zajednice".

I Džebo je ocijenila osnivanje Fondacije kao snažan podsticaj filmskoj zajednici i očuvanju kulturnog identiteta.

- Ova Fondacija je nada i ohrabrenje za sve filmske radnike koji godinama nisu imali priliku da rade - istakla je Džebo, naglasivši važnost postavljanja kvalitetne i dugoročne politike rada.

Poručila je da je ključno sada izgraditi temelje koji će filmu vratiti mjesto koje mu pripada.

Predstavljen je i vizuelni identitet Fondacije, inspirisan kulturno-historijskim naslijeđem Kantona Sarajevo, sa motivom zvekira i filmske trake. U funkciju je puštena i zvanična web-stranica Fondacije, na kojoj su dostupne sve relevantne informacije, a stvoreni su i svi uslovi za početak rada Upravnog odbora.