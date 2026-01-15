Mladi u Sarajevu biraju dobitnika Evropske filmske nagrade mlade publike

Mladi iz cijele Evrope biraju pobjednički film, dobitnika Evropske nagrade mlade publike (European Young Audience Award) koju dodjeljuje Evropska filmska akademija. Partneri Evropskoj filmskoj akademiji u izboru dobitnika nagrade i ove godine u Bosni i Hercegovini su Sarajevo Film Festival i Obala Art Centar.

Članovi žirija u dobi od 12 do 19 godina u Sarajevu će se okupiti u Kvartovskom kinu Grbavica u subotu, 17. januara, i gledati tri nominovana filma: „Arco“, u režiji Uga Bienvenua (Francuska), „I Accidentally Wrote a Book“, u režiji Nóre Lakos (Mađarska, Nizozemska), i „Siblings“, u režiji Grete Scarano (Italija).

Evropska nagrada mlade publike, osnovana 2012. godine, slavi iznimna evropska filmska ostvarenja namijenjena mladim gledateljima. Tri nominovana filma predstavljaju se mladoj publici putem mreže kulturnih partnera širom Evrope u sklopu sezone Evropskih filmskih nagrada, kroz redovne kino-projekcije, online streaming na platformi European Film Club, interaktivne Watch Party projekcije te na završnom događaju žirija koji se održava istoga dana kao i dodjela Evropskih filmskih nagrada. Dodjela Evropskih filmskih nagrada bit će održana 17. januara, kada će biti proglašen i dobitnik Evropske nagrade mlade publike, a ceremonija će biti emitirana uživo na www.europeanfilmawards.eu, saopštila je Press služba Sarajevo Film Festivala.