Maca najavio novu predstavu: Vjerujem da je škola - škola, vjerujem u zvanja, a vlogeri, blogeri, je**ga

Predstava razotkriva svijet u kojem su moral, poštenje i ljubav postali relikti prošlosti. Maca kroz lucidne monologe vodi publiku od smijeha do tišine, od ironije do samopreispitivanja. Predstava razotkriva apsurd civilizacije koja je zaboravila razgovarati, voljeti i saosjećati.

- Marinković se zahvalio publici i medijima, kao i ljudima koji stoje iza toga. Revolucionarna, katarzična i preduhovita, nigdje niste mogli vidjeti ovakvu predstavu dosad. Već je pomama za predstavom, nikada nisam živio od stare slave. Predstava je autentična, nema gašenja svjetla i ona govori o svima nama, pošastima današnjice. Ja vjerujem da je škola škola, vjerujem u zvanja, a vlogeri, blogeri, je**ga. Cijenim ljude koji su to što jesu po vokaciji - rekao je Marinković.

Naveo je i da će predstava biti sušta suprotnost od prethodnih.