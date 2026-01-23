Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"LAJF KOUČ"

Maca najavio novu predstavu: Vjerujem da je škola - škola, vjerujem u zvanja, a vlogeri, blogeri, je**ga

Maca kroz lucidne monologe vodi publiku od smijeha do tišine, od ironije do samopreispitivanja

Najavljena predstava - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+16
Mirela Pekušić

23.1.2026

Dragan Marinković Maca najavio je predstavu Lajf kouč, koja će imati premijeru u sarajevskom BKC-u 5. februara.

Predstava će imati premijere u svim dijelovima BiH.

Predstava razotkriva svijet u kojem su moral, poštenje i ljubav postali relikti prošlosti. Maca kroz lucidne monologe vodi publiku od smijeha do tišine, od ironije do samopreispitivanja. Predstava razotkriva apsurd civilizacije koja je zaboravila razgovarati, voljeti i saosjećati.

- Marinković se zahvalio publici i medijima, kao i ljudima koji stoje iza toga. Revolucionarna, katarzična i preduhovita, nigdje niste mogli vidjeti ovakvu predstavu dosad. Već je pomama za predstavom, nikada nisam živio od stare slave. Predstava je autentična, nema gašenja svjetla i ona govori o svima nama, pošastima današnjice. Ja vjerujem da je škola škola, vjerujem u zvanja, a vlogeri, blogeri, je**ga. Cijenim ljude koji su to što jesu po vokaciji - rekao je Marinković.

Naveo je i da će predstava biti sušta suprotnost od prethodnih.

# DRAGAN MARINKOVIĆ MACA
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.