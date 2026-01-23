Maca najavio novu predstavu: Vjerujem da je škola - škola, vjerujem u zvanja, a vlogeri, blogeri, je**ga

Dragan Marinković Maca najavio je predstavu Lajf kouč, koja će imati premijeru u sarajevskom BKC-u 5. februara.
Predstava će imati premijere u svim dijelovima BiH.
"LAJF KOUČ"
Maca kroz lucidne monologe vodi publiku od smijeha do tišine, od ironije do samopreispitivanja
Dragan Marinković Maca najavio je predstavu Lajf kouč, koja će imati premijeru u sarajevskom BKC-u 5. februara.
Predstava će imati premijere u svim dijelovima BiH.
Predstava razotkriva svijet u kojem su moral, poštenje i ljubav postali relikti prošlosti. Maca kroz lucidne monologe vodi publiku od smijeha do tišine, od ironije do samopreispitivanja. Predstava razotkriva apsurd civilizacije koja je zaboravila razgovarati, voljeti i saosjećati.
- Marinković se zahvalio publici i medijima, kao i ljudima koji stoje iza toga. Revolucionarna, katarzična i preduhovita, nigdje niste mogli vidjeti ovakvu predstavu dosad. Već je pomama za predstavom, nikada nisam živio od stare slave. Predstava je autentična, nema gašenja svjetla i ona govori o svima nama, pošastima današnjice. Ja vjerujem da je škola škola, vjerujem u zvanja, a vlogeri, blogeri, je**ga. Cijenim ljude koji su to što jesu po vokaciji - rekao je Marinković.
Naveo je i da će predstava biti sušta suprotnost od prethodnih.
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