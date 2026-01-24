Ziyah Gafić dobio francusko odlikovanje Viteza iz Reda umjetnosti i književnosti

Ziyah Gafić, međunarodno nagrađivani fotoreporter, dobio je francusko odlikovanje Viteza iz Reda umjetnosti i književnosti. Odlikovanje mu je uručio francuski ambasador u Bosni i Hercegovini François Delmas.

- Ovo priznanje odaje počast njegovom izuzetnom profesionalnom putu, oblikovanom hrabrošću i dosljednošću. Istovremeno, odaje priznanje njegovom zalaganju za kulturni dijalog i povezivanje Francuske i Bosne i Hercegovine na polju umjetnosti - saopćeno je iz Ambasade.

Gafiću je odlikovanje uručeno sinoć, 22. januara, u Ambasadi Francuske u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, gdje je održan prijem povodom dodjeljivanja visokog francuskog odlikovanja koje se dodjeljuje od 1957. godine za doprinos francuskoj i svjetskoj kulturi.

- Sada u mojoj porodici postoje tri državna odlikovanja. Jedno je Tito dao mom djedu za njegovu ulogu u borbi protiv fašizma tokom Drugog svjetskog rata - očigledno smo u tome neslavno podbacili. Drugo je, također Tito, dodijelio mom ocu za njegovu ulogu u prvom jugoslovenskom usponu na Mount Everest (nova ruta - nikada nije ponovljena), ta se još uvijek drži. Iskreno se nadam da će se ova prilično muška tradicija promijeniti u bliskoj budućnosti - poručio je Gafić, Vitez reda umjetnosti i književnosti, ovim povodom.