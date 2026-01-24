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PRESTIŽNO PRIZNANJE

Ziyah Gafić dobio francusko odlikovanje Viteza iz Reda umjetnosti i književnosti

Ovo priznanje odaje počast njegovom izuzetnom profesionalnom putu, oblikovanom hrabrošću i dosljednošću, saopćeno je iz Ambasade

Sa događaja. Ambasada Francuske u BiH

A. O.

24.1.2026

Ziyah Gafić, međunarodno nagrađivani fotoreporter, dobio je francusko odlikovanje Viteza iz Reda umjetnosti i književnosti. Odlikovanje mu je uručio francuski ambasador u Bosni i Hercegovini François Delmas.

- Ovo priznanje odaje počast njegovom izuzetnom profesionalnom putu, oblikovanom hrabrošću i dosljednošću. Istovremeno, odaje priznanje njegovom zalaganju za kulturni dijalog i povezivanje Francuske i Bosne i Hercegovine na polju umjetnosti - saopćeno je iz Ambasade.

Gafiću je odlikovanje uručeno sinoć, 22. januara, u Ambasadi Francuske u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, gdje je održan prijem povodom dodjeljivanja visokog francuskog odlikovanja koje se dodjeljuje od 1957. godine za doprinos francuskoj i svjetskoj kulturi.

- Sada u mojoj porodici postoje tri državna odlikovanja. Jedno je Tito dao mom djedu za njegovu ulogu u borbi protiv fašizma tokom Drugog svjetskog rata - očigledno smo u tome neslavno podbacili. Drugo je, također Tito, dodijelio mom ocu za njegovu ulogu u prvom jugoslovenskom usponu na Mount Everest (nova ruta - nikada nije ponovljena), ta se još uvijek drži. Iskreno se nadam da će se ova prilično muška tradicija promijeniti u bliskoj budućnosti - poručio je Gafić, Vitez reda umjetnosti i književnosti, ovim povodom.

Ziyah Gafić (rođen u Sarajevu, 1980.) je nagrađivani fotoreporter i snimatelj videofilmova, koji se u svom radu fokusira na društva zarobljena u stalnim ciklusima nasilja. Izvještavao je o važnim događajima u preko 50 zemalja, uključujući sukobe u Čečeniji, Palestini, Iraku, Libanonu i Afganistanu. Ziyahov rad nagrađen je brojnim prestižnim nagradama uključujući višestruke nagrade na natjecanju World Press Photo, Grand Prix Discovery of the Year na festivalu Les Rencontres d'Arles, Hasselblad Masters Award, Nagrada grada Perpignana za mlade reportere na Visa pour l'Image, Photo District News, stipendiju tvrtke Getty Images za uredničku fotografiju, stipendiju TED-a, stipendiju Prince Claus, stipendiju zaklade Magnum Emergency Fund...

# ODLIKOVANJE
# UMJETNOST
# ZIYAH GAFIĆ
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