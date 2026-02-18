Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UZ PREPOZNATLJIVE ŠALE

Goran Vinčić Vinča najavio stand-up u Skenderiji: Zabranili su mi manje dvorane jer ne stanem

Bh. turneja obuhvaća Gradišku, Mostar, Zenicu, Žepče, Gračanicu, Derventu, Tuzlu i Bijeljinu

Goran Vinčić Vinča najavio stand-up u Skenderiji. Avaz

Piše: Ajla Pehlivan

18.2.2026

Goran Vinčić Vinča u Sarajevo dolazi s premijerom svog trećeg samostalnog showa "Komedija je ozbiljna stvar", koji će biti izveden simbolično 1. aprila u dvorani Mirza Delibašić u Skenderiji. Tim povodom danas je održao konferenciju za medije, ispunjenu smijehom. 

- Dolazim u Sarajevo prvog aprila u dvoranu Mirza Delibašić. To će, ako se ne varam, biti najveći stand-up nastup u Sarajevu. Ne znam je li neko imao veći, ali to nije ni bitno - neće biti najveći ako vi ne dođete - rekao je Vinča na konferenciji održanoj u galeriji Ami u Skenderiji.

Jedan od najtraženijih stand-up komičara regije naglasio je da se trudi da njegovi nastupi budu ispunjeni spontanošću. 

- Dođite prvog aprila, što kažu, nije šala. Meni su ustvari zabranili da nastupam u manjim dvoranama jer ne stanem. Može samo nekoliko ljudi stati zbog moje debljine. Zašto Skenderija s Mondocom? Zato što ne stanem u manju dvoranu - našalio se i ovom prilikom. 

Nakon Sarajeva turneja obuhvaća Gradišku, Mostar, Zenicu, Žepče, Gračanicu, Derventu, Tuzlu i Bijeljinu, donoseći smijeh i iskrene uvide svuda gdje nastupi. 

U showu "Komedija je ozbiljna stvar", Vinčić govori o društvu koje se raspada dok se i dalje smije, o odnosima, medijima, generacijskim sukobima i svakodnevnom ludilu koje smo počeli smatrati normalnim. Njegov stil je direktan, pametan i bolno prepoznatljiv, a publika se smije dok se u svakoj rečenici i prepoznaje. Ulaznice možete nabaviti na entrio.ba.

# SKENDERIJA
# KOMEDIJA
# GORAN VINČIĆ
# STAND UP KOMEDIJA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.