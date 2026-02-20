Svjetski hit naslov "Ubistvo u Orijent Ekspresu" premijerno na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Sarajevo će ovog marta biti domaćin jednog od najpoznatijih svjetskih krimi klasika, "Ubistvo u Orijent Ekspresu", djela legendarne spisateljice Agathe Christie, u holivudskoj adaptaciji Kena Ludwiga, reditelja Andreja Cvetanovskog. Premijera predstave bit će održana u utorak, 10. marta u 19.30 sati, u Narodnom pozorištu Sarajevo, a prva repriza 11. marta 2026. godine.

Na najčuvenijem vozu Evrope, Orijent Ekspresu, vrijeme staje usred snježne noći. Voz je zaglavljen, jedan putnik mrtav, a ostali osam - svi različiti, svi sa neizrečenim tajnama. U centru zbivanja je detektiv Hercule Poirot, čija istraga u skučenom prostoru vagona otkriva mnogo više od samog zločina. Pitanje koje postavlja predstava je vječno: pravda ili zakon - šta je važnije?

Lik Herculea Poirota igrat će poznati bosanskohercegovački glumac Mario Drmać, lik Monsieur Bouca utjelovit će Faruk Hajdarević. Samuela Ratchetta igrat će Nerman Mahmutović, groficu Andrenyi Anastasija Dunjić, Princess Dragomiroff Amra Kapidžić. Hector MacQueen je Issa Osmić, Greta Ohlsson Sanela Krsmanović Bistrivoda, Helen Hubbard Vedrana Božinović a pukovnika Arbuthnota igrat će Dino Bajrović. Lik Mary Debenham iznijet će Elma Fetić a uloga šefa sale i konduktera Michela povjerena je Maku Čengiću.

- Djelo Agathe Christie je izazov za svakog reditelja. Ova predstava biće naše utočište u naredna dva mjeseca, dok zajedno pratimo tragove u zavjeri zvanom 'Ubistvo u Orijent Ekspresu' - ko je pravičan, a ko kriv - istakao je reditelj predstave, Andrej Cvetanovski.

Dramaturgiju potpisuje Džejna Hodžić, dok su scenografija i kostimi djelo Adise Vatreš Selimović. Predstava nudi spektakularno vizuelno iskustvo, upotpunjeno kompozicijama Mirze Redžepagića i vrhunski oblikovanim dizajnom svjetla Moamera Šakovića.

