U Zagrebu otvorena izložba "Sevdisanje slikom", mostarskog akademskog slikara Nebojše Dimovskog

U Kulturno-informativnom centru Ambasade Bosne i Hercegovine u Zagrebu otvorena je izložba „Sevdisanje slikom“ mostarskog akademskog slikara Nebojše Dimovskog.

Izložbi je prisustvovao veliki broj posjetitelja, među kojima predstavnici institucija, diplomatskog kora, kulturnih organizacija, umjetnici te brojni članovi bosanskohercegovačke zajednice u Zagrebu.

Postavka obuhvaća dvadeset radova inspiriranih sevdahom, jednim od najupečatljivijih izraza kulturne tradicije Bosne i Hercegovine. Autor Nebojša Dimovski kroz ovaj ciklus sevdah promatra kao emotivni i kulturni fenomen koji nadilazi samu formu pjesme, istražujući njegovu duboku vezu s ličnim iskustvom i kolektivnim pamćenjem.

Posebno mjesto u izložbi zauzimaju portreti interpretatora sevdalinke, izvedeni u crno-bijeloj tehnici, kroz koje umjetnik nastoji prikazati ljude koji su svojim glasom i interpretacijom prenosili emociju sevdaha kroz generacije.

Izraz duhovnog i emotivnog iskustva BiH

O izložbi je govorio akademik Esad Bajtal, istaknuti filozof, sociolog i dugogodišnji istraživač sevdalinke, koji je naglasio da sevdah predstavlja jedan od najautentičnijih izraza duhovnog i emotivnog iskustva Bosne i Hercegovine.

Istakao je da sevdalinka nije samo muzička forma, već složen kulturni fenomen u kojem se prepliću historija, sjećanje i emocija. Posebnu vrijednost izložbe Nebojše Dimovskog, prema njegovim riječima, predstavlja činjenica da autor uspijeva prenijeti emotivni svijet sevdaha iz muzičkog u vizualni izraz.

- Sevdalinka je kroz povijest bila glas intime i prostor u kojem čovjek razgovara sa vlastitom dušom. Upravo zato je zanimljivo vidjeti kako se ta emocija prenosi u sliku, istaknuo je Bajtal.

Govoreći o portretima interpretatora sevdalinke, Bajtal je naglasio da oni ne predstavljaju samo pojedince, već simboliziraju generacije ljudi koji su svojim glasom prenosili duh sevdaha i čuvali njegovu posebnu emotivnu snagu. Zaključio je da je sevdalinka paleta boja, melankolija koja pjeva, radost koja boli.

Trajna inspiracija

Akademik Asim Kurjak naglasio je da sevdah predstavlja jednu od onih kulturnih vrijednosti koje nadilaze svoju izvornu formu i postaju trajna inspiracija različitim umjetničkim izrazima.

- Sevdah je duboko ukorijenjen u kulturni identitet prostora iz kojeg dolazimo, ali njegova emocija je univerzalna i razumljiva svima. Upravo zato je zanimljivo vidjeti kako jedan umjetnik uspijeva tu emociju prenijeti u likovni jezik, naglasio je Kurjak.

Izložbu je otvorila ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elma Kovačević-Bajtal, koja je u svom obraćanju istaknula da sevdah predstavlja jedinstveni dio kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine.

- Sevdah je više od muzičkog izraza, to je osjećaj koji povezuje ljude i generacije. Upravo u toj emociji nalazi se njegova trajna snaga - kazala je Kovačević Bajtal.

Izložba „Sevdisanje slikom“ bit će otvorena do 26. marta.