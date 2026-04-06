"Sto romskih violina" u dvorani Mirza Delibašić

Budapest Gypsy Symphony Orchestra, poznat i pod nazivom „Sto romskih violina“, nastupit će 9. aprila u dvorani Mirza Delibašić u sklopu velike međunarodne turneje.
Ulaznice su dostupne putem Entrio.ba i na platou Skenderija.
Najveći romski simfonijski orkestar na svijetu
Ova impresivna muzička formacija djeluje više od 30 godina u formatu klasičnog simfonijskog orkestra i broji čak 138 muzičara, što je čini najvećim romskim simfonijskim orkestrom na svijetu.
Orkestar je dobitnik prestižnih priznanja poput Nagrade za mađarsku baštinu i titule Hungaricum, a 2000. godine zvanično je upisan u Ginisovu knjigu rekorda.
Repertoar „Sto romskih violina“ obuhvata remek-djela klasične muzike velikana poput Franca Lista (Franza Liszta), Belea Bartoka (Béle Bartóka), Johana Bramsa (Johannesa Brahmsa), Petra Iljiča Čajkovskog i Johan Štrausa (Johanna Straussa II), ali i autentičnu tradicionalnu mađarsku romsku muziku te narodne melodije koje publici pružaju snažno emotivno i energično iskustvo.
Impresivni nastupi širom svijeta
Orkestar je do sada održao više od hiljadu koncerata širom svijeta – od velikih svjetskih pozornica do najuglednijih koncertnih dvorana.
Među zapaženim nastupima ističu se:
- Koncert na otvaranju Svjetske izložbe u Lisabonu pred 20.000 ljudi
- Nagrada na 45. Međunarodnom muzičkom festivalu u Kartagi
- Čak 55 koncerata u pariškom teatru (Théâtre des Champs-Élysées) između 2002. i 2014. godine
Do danas su objavili 21 CD i 5 DVD izdanja, od kojih su mnoga dostigla zlatne i platinaste naklade.
Kroz vlastiti juniorski orkestar aktivno rade na očuvanju i prijenosu ove jedinstvene muzičke tradicije na nove generacije.
Nevjerovatna priča orkestra
Priča „Orkestra 100 violina“ počinje iz tuge, a prerasla je u svjetski fenomen.
Ideja za Budimpeštanski romski simfonijski orkestar rođena je 1984. godine na sahrani slavnog mađarskog primáša Sandora Jaroke (Sándora Járóke), kada su stotine romskih muzičara spontano zasvirale zajedno nad njegovim grobom.
Iz tog emotivnog trenutka zajedništva nastala je ideja o osnivanju orkestra koji će sačuvati duh romske muzičke tradicije.
Godinu dana kasnije, 1985. godine, Lezlo (László Berki) i njegovi saradnici osnovali su orkestar koji je postao simbol romske umjetničke duše i kulturnog naslijeđa Mađarske.
Danas, gotovo četiri decenije kasnije, „Orkestar 100 violina“ i dalje putuje svijetom, donoseći publici muziku koja nadilazi granice jezika, nacija i stilova.
Šta publika može očekivati u Sarajevu
Publika u Sarajevu 9. aprila u dvorani Mirza Delibašić imat će priliku uživo doživjeti čaroliju stotinu muzičara na sceni.
Ovaj spektakularni ansambl okuplja violiniste, čeliste, kontrabasiste i majstore cimbala, a njihov repertoar obuhvata širok raspon – od klasičnih djela Franca Lista i Johana Bramsa, preko tradicionalnih romskih čardaša, do popularnih melodija i filmske muzike.
„Orkestar 100 violina“ nastupao je u više od 50 zemalja svijeta pred kraljevima, predsjednicima i publikom koja broji hiljade ljudi.
Njihovi koncerti poznati su po snažnim emocijama, virtuoznosti i posebnoj energiji koja se sa scene prenosi na svako srce u dvorani.
Zanimljivo je da je orkestar uvršten u Ginisovu knjigu rekorda kao najveći ansambl violina na svijetu. Svaki njihov nastup završava impresivnim zajedničkim finalom u kojem svi muzičari sviraju u potpunom jedinstvu – prizor koji publika pamti čitav život.