"Sto romskih violina" u dvorani Mirza Delibašić

Budapest Gypsy Symphony Orchestra, poznat i pod nazivom „Sto romskih violina“, nastupit će 9. aprila u dvorani Mirza Delibašić u sklopu velike međunarodne turneje. Ulaznice su dostupne putem Entrio.ba i na platou Skenderija. Najveći romski simfonijski orkestar na svijetu Ova impresivna muzička formacija djeluje više od 30 godina u formatu klasičnog simfonijskog orkestra i broji čak 138 muzičara, što je čini najvećim romskim simfonijskim orkestrom na svijetu. Orkestar je dobitnik prestižnih priznanja poput Nagrade za mađarsku baštinu i titule Hungaricum, a 2000. godine zvanično je upisan u Ginisovu knjigu rekorda. Repertoar „Sto romskih violina“ obuhvata remek-djela klasične muzike velikana poput Franca Lista (Franza Liszta), Belea Bartoka (Béle Bartóka), Johana Bramsa (Johannesa Brahmsa), Petra Iljiča Čajkovskog i Johan Štrausa (Johanna Straussa II), ali i autentičnu tradicionalnu mađarsku romsku muziku te narodne melodije koje publici pružaju snažno emotivno i energično iskustvo.

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Impresivni nastupi širom svijeta Orkestar je do sada održao više od hiljadu koncerata širom svijeta – od velikih svjetskih pozornica do najuglednijih koncertnih dvorana. Među zapaženim nastupima ističu se: - Koncert na otvaranju Svjetske izložbe u Lisabonu pred 20.000 ljudi - Nagrada na 45. Međunarodnom muzičkom festivalu u Kartagi - Čak 55 koncerata u pariškom teatru (Théâtre des Champs-Élysées) između 2002. i 2014. godine Do danas su objavili 21 CD i 5 DVD izdanja, od kojih su mnoga dostigla zlatne i platinaste naklade. Kroz vlastiti juniorski orkestar aktivno rade na očuvanju i prijenosu ove jedinstvene muzičke tradicije na nove generacije. Nevjerovatna priča orkestra Priča „Orkestra 100 violina“ počinje iz tuge, a prerasla je u svjetski fenomen. Ideja za Budimpeštanski romski simfonijski orkestar rođena je 1984. godine na sahrani slavnog mađarskog primáša Sandora Jaroke (Sándora Járóke), kada su stotine romskih muzičara spontano zasvirale zajedno nad njegovim grobom. Iz tog emotivnog trenutka zajedništva nastala je ideja o osnivanju orkestra koji će sačuvati duh romske muzičke tradicije.

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