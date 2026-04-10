Film "Paviljon" Dine Mustafića nagrađen na Amsterdam New Cinema Film Festivalu

Dugometražni igrani film „Paviljon“, u režiji Dine Mustafića, osvojio je dvije glavne nagrade na međunarodnom Amsterdam New Cinema Film Festivalu u Nizozemskoj.

Film je proglašen dobitnikom priznanja Best Feature Film (Najbolji dugometražni film), dok je nagrada Best Director – Feature Film (Najbolja režija dugometražnog filma) također pripala reditelju Dini Mustafiću, čime je film „Paviljon“ postao jedan od centralnih laureata festivalskog izdanja WINNERS 03/2026.

Amsterdam New Cinema Film Festival predstavlja međunarodnu platformu posvećenu savremenom autorskom filmu, inovativnim narativnim formama i razvoju nezavisne kinematografije. Festival organizuje kolektiv Film Factory, koji okuplja filmske profesionalce različitih profila s ciljem podrške kreativnosti, umjetničkoj slobodi i održivosti nezavisnog filma. Programske aktivnosti festivala odvijaju se na više lokacija širom Amsterdama, okupljajući autore iz cijelog svijeta i afirmišući nove filmske poetike i produkcijske modele.

Dvostruko festivalsko priznanje potvrđuje međunarodnu recepciju filma „Paviljon“, koji kroz autorski pristup istražuje savremene društvene i egzistencijalne teme, nastavljajući festivalski život pred međunarodnom publikom i profesionalnom filmskom zajednicom.

Nagrade u Amsterdamu predstavljaju značajan međunarodni uspjeh za film i njegov autorski tim te dodatno pozicioniraju „Paviljon“ unutar savremene evropske festivalske scene.

U filmu „Paviljon“ igraju: Rade Šerbedžija, Zijah Sokolović, Miralem Zubčević, Ksenija Pajić, Jasna Diklić, Branka Petrić, Meto Jovanovski, Vladimir Jurc Lali, Kaća Dorić, Muhamed Bahonjić, Ivo Barišić, Ermin Bravo, Alban Ukaj, Nikša Butijer, Vedrana Božinović, Mirjana Karanović, Ermin Sijamija, Aleksandar Seksan, Snežana Vidović, Selma Mehanović, Zlatan Školjić, Adis Mehanović, Siniša Vidović, Faketa Salihbegović-Avdagić, Ivica Šarić, Mugdim Avdagić, Sabina Kulenović i Ana Novaković.

Film „Paviljon“, nastao prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa, crna je komedija o grupi stanara staračkog doma "Paviljon", koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima.

Film „Paviljon“ premijerno je prikazan na otvaranju 31. Sarajevo Film Festivala, a nastao je u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.