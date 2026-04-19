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NOVA IZLOŽBA

Direktorica Zemaljskog muzeja BiH Ana Marić za "Dnevni avaz": Tužno je da smo više cijenjeni vani, nego kod kuće

Nažalost, 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, pravna i finansijska situacija Muzeja su i dalje otvorena pitanja, kazala je

Marić: Periodika, tj. časopisi i novine donose uvid u svakodnevni život. Ustupljena fotografija

A. Alić

19.4.2026

Za opstanak države kultura je uvijek bila jedan od najvažnijih faktora koji treba razvijati. Bosna i Hercegovina važi za državu koja je oduvijek cijenila prošlost i sve što je ona sobom donosila. Nastojali smo očuvati svaki pisani, pa i usmeni trag bogate kulturne baštine, običaja i artefakata.

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu je jedna od institucija koja i dan-danas razvija kulturu i priča priče iz prošlosti.

U razgovoru za "Dnevni avaz", direktorica Zemaljskog muzeja dr. sc. Ana Marić nam je otkrila koliko je muzej važan faktor za društvo i objasnila ideju i cilj nove izložbe naziva “Ujedinjeno Kraljevstvo u bh. periodici: izabrani tekstovi iz perioda 1866-1939” koja je otvorena 23. marta i trajat će do 19. aprila, a koja nam pokazuje prve članke, knjige i rukopise koji su stizali u BiH u tom periodu.

Značaj Zemaljskog muzeja

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ima ključnu ulogu u očuvanju historijskog naslijeđa. Šta danas, prema Vašem mišljenju, Zemaljski muzej znači građanima i zajednici?

- Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je najznačajnija kulturna i naučna institucija ove zemlje, koja već skoro 140 godina radi na prikupljanju, prezentaciji i očuvanju zajedničke kulturne baštine. U njemu su stasale generacije stručnjaka različitih profila, ali isto tako i odrasle generacije građana. Iako je njegova uloga danas, usljed društveno-političkih okolnosti u kojima se nalazimo, minimalizirana ili barem u pokušaju minimalizacije, trudimo se da do toga ne dođe. Većina muzeja, a pogotovo veliki, kompleksni, nacionalni muzeji, su u osnovi tradicionalne institucije i izazovno im je pratiti sve društvene promjene koje se odvijaju, ići u korak s njima. Zemaljski muzej BiH tu nije iznimka, ali mislim da radimo dobro na tome, da se više otvaramo prema javnosti i da želimo biti moderna institucija koja se striktno drži profesionalnih muzejskih standarda, ali je istovremeno kuća znanja i učenja, jedno ne isključuje drugo. Želim vjerovati da nas i zajednica vidi tako, a kao zanimljiv primjer koliko je Muzej prisutan u svakodnevnom životu često navedem činjenicu da i danas, kad ljudi kažu “nađemo se kod muzeja”, nema dileme kod kojeg muzeja.

Finansijski izazovi

Muzej je kroz svoju historiju prolazio kroz finansijske izazove. U kojoj mjeri su ti izazovi utjecali na njegov rad, ali i na savremene planove?

- Nažalost, 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, pravna i finansijska situacija Muzeja su i dalje otvorena pitanja. Nema nikakve sumnje da to direktno i u velikoj mjeri utječe na svakodnevne obaveze, počevši od pitanja plaća za uposlenike do održavanja zbirki i oblikovanja novog programa. Bez obzira na to što je većina naših zanimanja vrlo specifična i ljudi se uglavnom time bave iz ljubavi, primarna svrha posla je da zaradite za život, te nije realno očekivati od uposlenika da budu u potpunosti posvećeni poslu, ukoliko nisu sigurni hoće li sljedeći mjesec dobiti plaću. Jednako tako, ukoliko želite pripremiti izložbu koja će biti atraktivna te muzeološki i konzervatorski prema najvišim standardima, trebaju vam značajna sredstva, što nije nimalo jednostavno osigurati. U takvim je okolnostima Muzej naučio funkcionirati i bez obzira na nagomilanu višegodišnju frustraciju zbog toga, mislim da itekako trebamo biti ponosni na ono što smo napravili, unatoč svemu.

Izložba u Sarajevu. Zemaljski muzej BiH

O izložbi

Šta je bila osnovna ideja i cilj nove izložbe "Ujedinjeno kraljevstvo u bh. periodici“?

- Primarni cilj bio je skretanje pažnje na ulogu koju Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine imaju u prikupljanju, čuvanju i tumačenju naslijeđa koje pripada svima nama. Zbirke ovih institucija sadrže predmete i dokumente koji svjedoče o kulturnoj i društvenoj historiji Bosne i Hercegovine. Njihovo očuvanje, istraživanje i predstavljanje javnosti zahtijeva kontinuiran i sistemski rad koji je moguć samo uz dugoročnu institucionalnu podršku.

Izložba u Sarajevu. Zemaljski muzej BiH

Prema kojim kriterijima su birani eksponati koji će biti predstavljeni publici i na koji način oni oslikavaju složenost historije Bosne i Hercegovine?

- Periodika, tj. časopisi i novine donose uvid u svakodnevni život, u ovom konkretnom slučaju govore o tome kako su zapravo bosanskohercegovački listovi pratili politička, društvena i kulturna zbivanja u Ujedinjenom Kraljevstvu na prelazu milenija, te kako je lokalno stanovništvo u Bosni i Hercegovini razumijevalo vrijeme i kontekst u kojem su živjeli. Posteri s izborom tekstova koji se odnose na svakodnevne situacije i život građana Ujedinjenog Kraljevstva upotpunjeni su i originalnim izdanjima novina i časopisa iz fonda Zbirke stare periodike Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

Prisustvo na međunarodnoj sceni

Koliko je za jednu instituciju poput Zemaljskog muzeja važno kontinuirano prisustvo na međunarodnoj kulturnoj sceni?

- Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u svojim kolekcijama ima približno tri miliona predmeta, od kojih postoje neki koji su vrlo rijetki i bitni u međunarodnom kontekstu. Mi na dnevnoj razini zaprimamo upite iz svih krajeva svijeta za korištenje fotografija i/ili dokumentacije za različite stručne i naučne svrhe, ugošćavamo stručnjake različitih profila i pomažemo im prilikom njihovih istraživanja, redovno posuđujemo predmete za različite svjetske izložbe. Mi jesmo prisutni na međunarodnoj kulturnoj sceni, jer nam je tu mjesto, ali je vrlo tužno da smo, zapravo, više cijenjeni vani, nego kod kuće.

# ZEMALJSKI MUZEJ BIH
# ANA MARIĆ
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