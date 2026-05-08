Između dva jezika: Mel koja je Sarajevo izabrala za dom napisala knjigu o bosanskim frazama

Bosanski jezik oduvijek je bio poznat po svojim specifičnim frazama i izrazima koji često zbune i one koji ga godinama uče. Mel, poznatija na društvenim mrežama pod pseudonimom "PeanutButterović", influenserica iz Francuske koja već nekoliko godina živi u Sarajevu, to je iskusila na vlastitoj koži i odlučila nešto poduzeti.

Rezultat je ilustrovana knjiga "Say It Like A Bosnian", nastala u saradnji s umjetnicom Rebeccom Teclemariam-Mesbah, koja bosanske fraze predstavlja kroz kviz format i ilustracije, s ciljem da čitaocima na zabavan i pristupačan način približi izraze koji su dio svakodnevnog bosanskog govora.

U razgovoru za "Dnevni avaz", Mel nam je otkrila kako je knjiga nastala, kakav je bio njen put kroz bosanski jezik i zašto je već rasprodana u prvoj sedmici.

Početak u jednoj rečenici

Koji je bio konkretan okidač, fraza ili situacija koja te navela da kažeš "ovo mora postati knjiga"?

- Prošle zime sjedila sam na sastanku s klijenticom kako bismo razgovarale o saradnji za njen restoran. Radile smo mješavinu engleskog i bosanskog, jer moj bosanski je bio dovoljno dobar da razumijem sve, ali ne i da slobodno govorim u poslovnom okruženju. Nakon što sam pokrenula određenu temu, ona me pogledala i rekla "to je mala maca". Volim mačke, pa sam se okrenula tražeći tu mačku. To je dan kada sam naučila da je "to je mala maca" bosanski ekvivalent za "it's a piece of cake". Needless to say, bila sam razočarana odsutnošću mačke, ali prije svega sjećam se da sam pomislila kako je to tako jedinstven izraz. Izašla sam s tog sastanka znajući da oko toga nešto treba uraditi - rekla je Mel.

I Francuzi imaju svoje fraze

Postoje li slično neprevodive fraze na francuskom koje bi jednako zbunile Bosance?

- Apsolutno! Dat ću vam dva za cijenu jednog. Prvi koji volim je vjerovatno najfrancuskija stvar koju možete zamisliti. Glasi: "Ne pravi od toga cijeli sir!" Koristi se da se nekome kaže da ne pravi veliku stvar od nečega. Nisam sigurna kako je taj izraz nastao, ali u mojoj glavi postojao je sastanak na temu "kako možemo povećati klišeje o našoj zemlji koja voli sir?" i to je bio rezultat. Drugi koji volim je "to ne lomi četiri noge patki", koristite ga kada želite naglasiti da je nešto prosječno, ni više ni manje -objašnjava Mel.

Rizik koji se isplatio

Knjiga je već rasprodana u prvoj sedmici. Da li je prijem premašio, ispunio ili iznenadio vaša očekivanja?

- I Rebecca i ja smo stvarno sretne s tim kako stvari idu do sada. Već smo prodale više od 200 primjeraka u šest dana! I ako budem iskrena, jako sam olakšana. Objavile smo ovu knjigu same, što je bio kockarski potez. Znala sam da sam uspjela izgraditi zajednicu na društvenim mrežama, ali s ovakvim stvarima nikad ne znate kako će ići. Za sve što smo znale, mogle smo završiti s ogromnom gomilom knjiga u mom dnevnom boravku. Ali do sada je prijem bio nevjerovatan. Čini se da je knjiga odjeknula kod članova naše dijaspore u inostranstvu koji žele pronaći načine da se, baš kao i ja prije nego što sam se odlučila preseliti u Sarajevo, ponovo povežu sa svojim korijenima. Već sam dobila toliko poruka od mladih ljudi s bosanskim porijeklom koji su bili uzbuđeni što će dobiti svoj primjerak. U što, da budem potpuno iskrena, još uvijek ne mogu vjerovati - kaže Mel.

Planovi za budućnost

Razmišljate li o drugom izdanju?

- I Rebecca i ja smo apsolutno uživale u radu na ovoj knjizi zajedno. Nismo brojale sate jer je to bilo iskreno pozitivno iskustvo za nas obje. Zbog toga vjerujem da bismo obje definitivno razmotrile drugi svezak. Ali za sada, "ne stavljamo kola ispred krava", kako se kaže na francuskom. Ili drugim riječima, ono što je prvo, još uvijek smo fokusirane na "Say It Like A Bosnian" - kaže Mel.

Lekcije bosanskog jezika na drugačiji način

Učite li bosanski drugačije otkako ste napisali knjigu?

- Pa, za početak, prestala sam govoriti ljudima gdje se nalazim kada pitaju "Gdje si?" Općenito, otkad radim na ovim izrazima za knjigu, imam osjećaj da ih sada čujem svuda. Također ih pokušavam uklopiti u svaku priliku koju dobijem, što tome definitivno doprinosi. Ali prije svega, otkako sam napisala ovu knjigu, više pažnje obraćam na izraze u jezicima koje govorim. Na promociji knjige organizovali smo brzi kviz gdje smo primijenili isti princip doslovnog prevođenja na francuske izraze. Shvatila sam koliko su neke naše izreke lude! I koliko je svaki jezik zaista jedinstven -- zaključuje Mel.

Knjiga "Say It Like A Bosnian" dostupna je u Sarajevu u Inat Kući, Gobyju, Of Course Gift Shopu i Buybooku, dok je za narudžbu unutar Bosne i Hercegovine dostupna putem OLX-a. Za čitaoce izvan zemlje, knjiga se može naručiti putem Amazona u više od 20 zemalja.