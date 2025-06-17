Poziv mladim umjetnicima iz regije: Otvoren konkurs “Šta traje počelo je u mašti”

Umjetnici do 35 godina iz sedam zemalja regiona – Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Albanije – pozvani su da se prijave na regionalni umjetnički konkurs “Šta traje počelo je u mašti”, koji organizuje pravna praksa Karanović & Partners.

Tema konkursa je interpretacija procesa koji vodi ka opstanku i trajanju, gdje ključnu ulogu imaju intuicija, vjera, odluka, disciplina i posvećenost. U fokusu je kreativni dijalog o ulozi mašte u stvaranju vrijednosti koje nadilaze trenutak.

Prijave su otvorene do 23. jula, a radovi se dostavljaju putem e-maila [email protected]. Za tri najbolja rada predviđene su i značajne novčane nagrade – 2.000 eura za prvo, 1.500 eura za drugo i 1.000 eura za treće mjesto.

Stručni žiri

Stručni žiri čine istaknuta apstraktna umjetnica Svetlana Ninković, historičarka umjetnosti i predsjednica žirija Kristina Armuš, te Rastko Petaković, senior partner Karanović & Partners.

Armuš je poručila da se od učesnika ne očekuju "sigurna" i "provjerena" rješenja.

- Zanimaju nas radovi koji razmišljaju o ideji kao osnovi za pokret i djelovanje, o mašti kao o temelju budućnosti. Važno je šta djelo u sebi nosi – koju potrebu, dilemu ili impuls - istakla je Armuš, dodajući da se u vremenu u kojem dominiraju brzina i površnost nagrađuju radovi koji dolaze "iz dubokog, ličnog prostora autentičnog izraza".

Petaković je naglasio da je u eri vještačke inteligencije posebno važno njegovati ljudsku emociju kao suštinu umjetnosti: "Uprkos svim izazovima tehnologije, mi duboko vjerujemo u humanizam. Vjerujemo u moć mladih umjetnika da oblikuju svijet i pomjere granice ljudskog izražavanja."

Izložba u Beogradu

Na izložbi koja će biti upriličena 25. i 26. septembra u beogradskoj galeriji N.EON, povodom 30 godina postojanja Karanović & Partners, biće predstavljeno 15 odabranih radova.

Konkurs je otvoren za razne medije – slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalacije, video, digitalnu i multimedijalnu umjetnost. Prijavljeni rad može biti završen projekat ili koncept za buduću produkciju.

Umjetnici su dužni poslati osnovne lične podatke (ime i prezime, datum rođenja, država prebivališta), podatke o djelu (naziv, tehnika, dimenzije, godina nastanka), kratko obrazloženje (300–400 riječi) i vizuelni prikaz rada (fotografija, skica ili digitalni prikaz). Za fajlove veće od 5 MB preporučuje se korištenje WeTransfera.

Svetlana Ninković, članica žirija, ovim je riječima pozvala na prijavu: "Ja to zovem trenutak prije stvaranja – haos prije oblika, kada nagon postaje misao. Mladi umjetnici danas, uprkos izazovima, imaju moć da preoblikuju svijet. Zato ih pozivam da stvaraju iz potrebe i vjere u sopstvenu viziju."