Atelje pred očima publike: U Galeriji Brodac otvara se nesvakidašnji projekt Damira Mumbašića

U Galeriji Brodac u ponedjeljak, 5. avgusta, s početkom u 20 sati, bit će otvorena nesvakidašnja izložba vizualnog umjetnika Damira Mumbašića pod nazivom "Proces kao prostor", koja publici otvara vrata samog čina stvaranja.

Umjesto gotovih radova na zidovima, posjetioci će zakoračiti u prostor otvorenog ateljea gdje umjetnost nastaje tu, pred njihovim očima, sa greškama, intuicijom i neizvjesnošću koju proces nosi.

Prostor transformacije

Ovaj radikalni zaokret od klasične postavke mijenja odnos između umjetnika, djela i publike. Galerija Brodac ovim projektom postaje prostor transformacije, gdje su zidovi, alati i pod jednako važni kao i kist i platno. Publika nije tu da promatra, već da svjedoči procesu, napetosti, sumnji i povremenom brisanju svega do tada stvorenog.

Ova izložba nas podsjeća da umjetnost nije samo krajnji rezultat, već čitavo jedno unutrašnje kretanje, borba ideje za formu.

Ekspresivna figuracija

Damir Mumbašić, koji djeluje između Mostara, Berlina i Sarajeva, poznat je po svojoj ekspresivnoj figuraciji i kontinuiranom istraživanju forme.

Njegov rad prožet je refleksijama društvenog konteksta i lične introspekcije. Do sada je izlagao širom Evrope, a paralelno djeluje i kao edukator na međunarodnim platformama.

Galerija Brodac, osnovana 2016. godine, nastala je iz potrebe mladih umjetnika da stvore prostor slobodne umjetnosti, van institucija i političkog uticaja.