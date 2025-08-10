Uk uoči SFF-a: Predstavljamo Sarajevo i cijelu BiH, ovaj posao trebamo iznijeti na najbolji način

Javne službe spremno dočekuju 31. izdanje Sarajevo Film Festivala, s obzirom na pripreme koje već dugo traju - istaknuto je na sastanku na kojem je dogovorena koordinacija aktivnosti uoči SFF-a.

Sastanku su prisustvovali premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, direktor Sarajevo Film Festivala (SFF) Jovan Marjanović i administrativni direktor SFF-a Dževad Mujan te ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Mladen Pandurević, a koordinaciju spomenutih aktivnosti dogovarali su s predstavnicima kantonalnih javnih preduzeća, resornih ministarstava i drugih javnih službi koje pružaju podršku SFF-u.

Sugestija učesnika

Sugestije učesnika ovog sastanka bit će iskorištene za dodatna unaprjeđenja, kako bi na što bolji način dočekali brojne goste koji u vrijeme Festivala posjećuju Sarajevo.

Učesnici sastanka upućuju apel nadležnim inspekcijama da vrše kontrole po pitanju odlaganja otpada, s posebnim naglaskom na praksu organizatora privatnih događaja koji nemaju nikakve veze s Festivalom.

S ciljem smanjenja gužvi u saobraćaju, upućen je i apel građanima da u ovom periodu za odlazak u centar grada koriste javni prevoz, koji je dostupan 24 sata i koji je besplatan od ponoći do 5.00 sati ujutro. GRAS će za noćni prevoz povećati broj vozila, navedeno je u saopćenju Ureda za odnose s javnošću Sarajevo Film Festivala.

Saglasnost za okupljanje

Također je naglašeno i da je Vlada KS dala saglasnosti za okupljanje i produženje rada i radnog vremena do 02.00 sata u svim ugostiteljskim objektima, na svim javnim površinama i festivalskim lokacijama, odnosno mjestima gdje se javno realizuju filmske projekcije i drugi festivalski sadržaji.

Organizatori SFF-a su potvrdili da, kao ni prethodne dvije godine, neće biti priređen vatromet. Iz Profesionalne vatrogasne brigade KS izrazili su nadu da će i organizatori drugih događaja koji se dešavaju u ovom periodu izbjeći tu praksu i time smanjiti opasnost od pojave požara.

Premijer Uk ovom prilikom zahvalio je predstavnicima svih preduzeća i institucija koje su angažirane za vrijeme Sarajevo Film Festivala za sve što čine da bi u ovom periodu građani i gosti imali što bolje usluge.

Naglasio je značajnu ulogu svakog od njih te izrazio uvjerenje da će i ove godine biti na visini zadatka.

- Predstavljamo i Sarajevo i cijelu Bosnu i Hercegovinu i na nama je odgovornost da ovaj posao iznesemo na najbolji mogući način - poručio je premijer učesnicima sastanka.

Direktor SFF-a Marjanović zahvalio je svima na angažmanu i maksimalnom zalaganju u podršci u realizaciji ovog velikog kulturnog događaja, dok je administrativni direktor Mujan kazao da organizatori već intenzivno sarađuju s javnim preduzećima.

Dodao je da je ovaj susret iskoristio kako bi finalizirali dogovore u vezi sa urednim snabdijevanjem energentima, uređenjem javnih površina te smanjenja gužvi u saobraćaju.

Ovogodišnji, 31. Sarajevo Film Festival bit će održan od 15. do 22. augusta.