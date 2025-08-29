Povodom dana bosanske pismenosti: Hasija Borić donosi performans "Slovo o zemlji"

Povodom Dana bosanske pismenosti, odnosno godišnjice Povelje bana Kulina, Bošnjačka zajednica kulture i Grad Sarajevo organizuju književno-umjetnički performans "Slovo o zemlji" prvakinje bosanskohercegovačkog glumišta Hasije Borić.

Performans, koji je zasnovan na poeziji Maka Dizdara, održati će se 29. avgusta 2025. godine ( petak) u 19:30 sati na Trgu oslobođenja- Alija Izetbegović u Sarajevu.

Bošnjačka kulturna zajednica 2019. godine utemeljila je Dan bosanske pismenosti, povodom 830. godišnjice Povelje bana Kulina- kao dan kojim se promoviše bosanski jezik i pismenost na bosanskom jeziku, te se od tada svake godine obilježava 29. avgusta, na dan kada je izdana Povelja bana Kulina 1189. godine.