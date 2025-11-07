Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA VIŠE LOKACIJA

Uhapšeno više osoba u vezi sa slučajem "ubačeni snajperisti": Akcija MUP-a Srbije i BIA-e na teritoriji BiH?

Kako je navedeno u saopštenju, u akciji su učestvovali pripadnici MUP-a i Bezbjednosno-informativne agencije (BIA)

MUP Srbije. RTS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

7.11.2025

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je saopštilo da je, "u okviru zajedničkih aktivnosti" MUP-a i Bezbjednosno-informativne agencije, danas "na više lokacija u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci uhapšeno više lica" koja se dovode u vezu sa slučajem poznatim kao "ubačeni snajperisti". 

Zanimljivo da MUP Srbije tvrdi kako je akciju sproveo na teritoriji druge države, zajedno s srbijanskom tajnom službom, nigdje ne spomenuvši policijske strukture te države.

Kako je navedeno u saopštenju, u akciji su učestvovali pripadnici MUP-a i Bezbjednosno-informativne agencije (BIA).

Nadležni organi, prema istom izvoru, nastavljaju intenzivan rad na rasvjetljavanju svih okolnosti i činjenica u vezi s ovim slučajem.

Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je izjavio da su u prethodnim danima i sedmicama postojali "ozbiljni bezbjednosno-obavještajni podaci" o kojima javnost nije bila obaviještena, a među njima i informacija o dolasku "dvojice snajperista" u Beograd.

- Mi trenutno u Beogradu jurimo dvojicu snajperista za koje znamo da se nalaze u gradu i već tri dana ne možemo da ih pronađemo. Nadam se da ćemo uspjeti. Ko su i koje su mete - vidjećemo. Ali znamo da su stigli, znamo i odakle novac, i vjerujem da će nadležne službe uspjeti to da riješe - rekao je Vučić.

# SRBIJA
# MUP SRBIJE
# BANJA LUKA
# ZVORNIK
PRIKAŽI KOMENTARE (29)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.