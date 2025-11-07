Uhapšeno više osoba u vezi sa slučajem "ubačeni snajperisti": Akcija MUP-a Srbije i BIA-e na teritoriji BiH?

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je saopštilo da je, "u okviru zajedničkih aktivnosti" MUP-a i Bezbjednosno-informativne agencije, danas "na više lokacija u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci uhapšeno više lica" koja se dovode u vezu sa slučajem poznatim kao "ubačeni snajperisti".

Zanimljivo da MUP Srbije tvrdi kako je akciju sproveo na teritoriji druge države, zajedno s srbijanskom tajnom službom, nigdje ne spomenuvši policijske strukture te države.

Kako je navedeno u saopštenju, u akciji su učestvovali pripadnici MUP-a i Bezbjednosno-informativne agencije (BIA).