Uhapšeno više osoba u vezi sa slučajem "ubačeni snajperisti": Akcija MUP-a Srbije i BIA-e na teritoriji BiH?

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je saopštilo da je, "u okviru zajedničkih aktivnosti" MUP-a i Bezbjednosno-informativne agencije, danas "na više lokacija u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci uhapšeno više lica" koja se dovode u vezu sa slučajem poznatim kao "ubačeni snajperisti".
Zanimljivo da MUP Srbije tvrdi kako je akciju sproveo na teritoriji druge države, zajedno s srbijanskom tajnom službom, nigdje ne spomenuvši policijske strukture te države.
Kako je navedeno u saopštenju, u akciji su učestvovali pripadnici MUP-a i Bezbjednosno-informativne agencije (BIA).
Nadležni organi, prema istom izvoru, nastavljaju intenzivan rad na rasvjetljavanju svih okolnosti i činjenica u vezi s ovim slučajem.
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je izjavio da su u prethodnim danima i sedmicama postojali "ozbiljni bezbjednosno-obavještajni podaci" o kojima javnost nije bila obaviještena, a među njima i informacija o dolasku "dvojice snajperista" u Beograd.
- Mi trenutno u Beogradu jurimo dvojicu snajperista za koje znamo da se nalaze u gradu i već tri dana ne možemo da ih pronađemo. Nadam se da ćemo uspjeti. Ko su i koje su mete - vidjećemo. Ali znamo da su stigli, znamo i odakle novac, i vjerujem da će nadležne službe uspjeti to da riješe - rekao je Vučić.